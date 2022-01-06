投資界審慎看好優質內房股債

【明報專訊】內地近年推行房住不炒，去年更以三條紅線大力收緊內房企業的借貸，不少內房股債紛紛大跌價，如情况持續，甚至有可能令到相關企業大幅減價賣樓而推冧內地樓價。本欄今日由建銀國際證券研究部董事總經理、研究部副主管及首席策略師趙文利、富達國際固定收益基金經理廖婉菁及富達亞洲固定收益投資總監陳詠詩就此分析，他們普遍仍對今年優質內房股債表現審慎樂觀，近年在內地城巿包括大灣區置業的港人，或可舒一口氣。
建銀國際趙文利：龍頭內房料獲中央支持併購同業
恒大（3333）股價自去年12月以來下跌逾三成（圖1），價券價格亦一直於低位徘徊，令投資者損失慘重，建銀國際趙文利指出，考慮到恒大2022年待償還金額仍大（圖2），故此相應解決方案仍需進一步關注，但他相信，恒大所出現債務問題，並不代表整體內房情况，料不會因此引致系統性風險。
趙文利表示：「從2022年上半年中國房地產相關風險來看，美元債償還壓力還是比較大，本金及付息壓力都比較高，當中，2022年初便是其中一個還債高峰期（圖3）。不過，我們認為，2022年初償還壓力已反映在早前信貸評級下調的過程中，跟着一段時間的償債料會從資產重組、資產拍賣來解決，所以我們覺得即使房地產債務問題會持續一段時間，但是它整體上對市場的衝擊已經表現出來，之後便會較為分化。」
「我們看到一些龍頭房地產股，在它們的債務比較穩健的情况下，中央料會支持它們用發債的資金去做兼併及收購，所以行業未來的分化會愈來愈大，投資氣氛可能會比2021年好得多，加上2022年初內地流動性寬鬆，也會對房地產及金融股帶來支持。」
富達廖婉菁：
政府不會摧毁內房 目標是行業重組
富達國際固定收益基金經理廖婉菁表示：「鑑於中國經濟放緩，並有可能為應對通脹持續而縮減量化寬鬆政策，我們保持謹慎態度。隨着中國當局着手通過從『三座大山』——醫療、教育和房屋，進行經濟改革，導致相關行業出現波動，反而可發掘投資機會。中國政府的目標是重組房地產行業，而不是摧毁這個中國經濟支柱。在解決房地產業高負債問題的同時，令人民得以公平安居是達到『共同富裕』的關鍵要素之一。」
「隨着愈來愈多房地產發展商遇到再融資問題，預計政府將會以社會穩定為大前提調整政策，支撐其流動性，避免系統性風險的出現，以支撐其流動性。這對信貸評級較低的發展商極為關鍵。」
「對於投資級別發展商，我們不太擔憂其再融資能力，其商業模式和充足的土地儲備普遍提供強而有力的支持。這些企業可望在這次行業整合中受惠。因此，當投資情緒疲軟、導致價格嚴重錯位時，反而是增持優質中國房地產投資級別債券的機會。」
富達陳詠詩：政府處理手法將更清晰 減不確定性
富達亞洲固定收益投資總監陳詠詩表示：「雖然中國美元債券市場2021年大幅波動，尤其在房地產行業的債券，但我們認為中國美元債市仍具吸引力，可望持續帶來投資機會」。
「2022年中國債券市場有三大關注點，分別是疫情、中美關係及違約情况。疫情方面，雖然不少地區有反彈迹象，確診個案增加，但隨疫苗研發及接種率提高，若國際旅遊進一步開放，將會成為市場及經濟的推動力。」
「中國國家主席習近平與美國總統拜登早前首次舉行視像會議，但不排除中美2022年繼續出現更多相關的角力消息。同時，投資者應留意中美關係對中國不同範疇的影響，包括人民幣走勢、通脹及出口等。另一方面，多家內房2021年接連出現債務違約後，預料2022年中國當局的處理手法會更清晰，減少整體房地產行業的不確定性。」
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