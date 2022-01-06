弦雅首宗租賃 開放式戶1.1萬租出

此外，香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，鄰近奧運站的凱帆軒，位於2座中層D室，實用面積463方呎，2房間隔，向東北，以約1.65萬元租出，實用呎租約35.6元，新租客為家庭客。業主2018年2月約722萬元購入，租金回報約2.7厘。

代理：有業主願意減價放租過年

另外，中原地產高級分行經理余仲平表示，農曆新年將至，部分業主不想單位丟吉過年，願意減價放租，令荃灣區租金輕微回落2%至3%，其中荃灣灣景廣場新近錄得租務成交，位於中層E室，實用面積579方呎，原則為3房戶，現改作2房間隔，原以月租2.2萬元放租，經議價後減價2000元或約9%，以月租2萬元租出，實用呎租34.5元。據悉，租客為區內分支家庭，業主2014年中以554萬元購入，租金回報約4.3厘。