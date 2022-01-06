經濟

香港地產

弦雅首宗租賃 開放式戶1.1萬租出

【明報專訊】去年底多個新盤入伙，其中不乏以提供納米樓為主的市區單幢新盤。香港置業首席聯席董事張仲賢表示，深水埗醫局街弦雅高層D室，實用212方呎，開放式戶、望市景，業主原以1.25萬元放租約兩周，新近獲同區客洽詢，議價後減價1500元或12%，以1.1萬元租出，實用呎租約51.9元，料為弦雅首宗租賃個案。租客為單身客。張又稱，上述單位業主去年1月以約461萬元購入，以現時月租計，租金回報約2.9厘。弦雅現時陸續交樓，暫錄約6個單位放租，涵蓋開放式至1房戶，叫租由1.1萬至1.7萬元。

此外，香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，鄰近奧運站的凱帆軒，位於2座中層D室，實用面積463方呎，2房間隔，向東北，以約1.65萬元租出，實用呎租約35.6元，新租客為家庭客。業主2018年2月約722萬元購入，租金回報約2.7厘。

代理：有業主願意減價放租過年

另外，中原地產高級分行經理余仲平表示，農曆新年將至，部分業主不想單位丟吉過年，願意減價放租，令荃灣區租金輕微回落2%至3%，其中荃灣灣景廣場新近錄得租務成交，位於中層E室，實用面積579方呎，原則為3房戶，現改作2房間隔，原以月租2.2萬元放租，經議價後減價2000元或約9%，以月租2萬元租出，實用呎租34.5元。據悉，租客為區內分支家庭，業主2014年中以554萬元購入，租金回報約4.3厘。

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