新都城業主變陣 不設上門睇樓

個別業主看淡市道 率先減價

不過，亦有買家選擇繼續入市。美聯分行區域經理陳鋒表示，元朗翹翠峰1座中層B室，實用822方呎，3房套間隔，新近獲區內客以968萬承接，實呎11,776元；原業主於2011年2月以約450萬元購入，持貨約11年帳面獲利518萬元或約1.15倍。陳指出，元朗區市場仍在消化新一波疫情的影響，暫未有業主封盤或減價。

代理預計，第五波疫情對整體住宅市場影響不大。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，過往經歷四波疫情後，香港樓價依然穩步向升，料新一波僅對住宅物業市場造成短期心理影響，睇樓量或會下跌兩成，惟對成交量及樓價影響相當輕微。

代理料睇樓量跌兩成 對樓價影響微

各大地產代理行亦同步收緊防疫指引，指示代理們減少每組睇樓人數、要求客人到配戴口罩，以及安排後勤員工在家工作等。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，會嚴格要求前線同事保持有限度的小組睇樓模式，百分百配合政府的4人限聚令，並留意政府的最新指示。

另外，市場消息稱，元朗PARK YOHO Napoli 第27B座低層D室，實用580方呎，2房連儲物房間隔，近日以762萬元成交，實呎13,138元；原業主於2018年10月以765萬元購入，持貨逾3年帳面蝕約3萬元或0.4%。雖然原業主一手買入單位時享有現金回贈優惠，惟連同使費等料實蝕逾37.5萬元或約5%離場。