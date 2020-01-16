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疫情升溫下 御海灣II加推42伙 折實均呎20245元 個別單位8個月加價約5%

【明報專訊】變種新冠病毒Omicron襲港，政府收緊防疫措施之際，部分發展商卻如常推盤，其中新地（0016）屯門已屆現樓的御海灣II，昨加推6號價單涉42伙，開放式戶折實493萬元起，折實均呎20,245元，比去年5月中推出的5號價單折實均呎19,392元高約4.4%，而個別2房戶加價約5%。此外，會德豐明日推售100伙的藍田KOKO HILLS 1期，發展商表示，項目銷售安排仍維持不變，而進入售樓處前需掃描「安心出行」二維碼。

明報記者 陳寶恩、容婌維

御海灣II售餘約113伙，包括是次加推42伙。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御海灣II 加推42伙，實用255至501方呎，以60日付款計，維持最高22%折扣，折實價493.08萬至1092.18萬元，折實實呎19,336元至21,800元，折實均呎20,245元，部分單位提價約5%至8%。御海灣II累售293伙，套現約22億元。張卓秀敏強調，發展商非常重視疫情事態發展，並會進一步加強防疫措施，以保障買家、代理及工作人員安全和健康。

若以項目實用456方呎2房單位比較，新價單1座28樓K室，折實價915.1萬元，折實實呎20,069元，比上張價單樓下一層的K室，折實價866.04萬元，折實均呎18,992元，高出5.7%，計及樓層差價約0.5%，實際加幅約5%。

KOKO HILLS維持明日推售百伙

其他新盤加強售樓處的防疫措施，其中計劃本月開售啟德MONACO MARINE的會德豐地產，會德豐地產常務董事黃光耀表示，因應政府新防疫措施，集團密切留意疫情發展，再公布MONACO MARINE銷售部署；至於明日推售100伙的藍田KOKO HILLS 1期，銷售安排維持不變。黃續稱，集團旗下各樓盤展銷廳亦加強防疫，包括限制每組參觀客人及代理人不多於4人進入展銷廳；入場須先量度體溫、填寫健康申報表、掃描「安心出行」二維碼，並全程戴上口罩等。

至於正推售港島半山堅道CAINE HILL的恒地（0012），恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下售樓處如常開放，將全面消毒並加強清潔次數，所有人需通過體溫檢測並佩戴口罩，方可進入售樓處，限制4人以上進入。售樓處設有屏風分隔，每張檯限坐4人，檯與檯之間保持1.5米距離。

YOHO Hub連錄3宗撻訂 共殺訂213萬

另外，新地元朗站上蓋The YOHO Hub新錄3宗撻訂，包括1座25樓C室、2座40樓C室及2座23樓G室，實用348方呎至1036方呎，去年12月26日成交，成交價768.95萬至2313.18萬元，交易簽臨約後未有進展，料損失38.4萬至115.6萬元訂金，共涉213.3萬元。

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