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經濟
2022年1月6日星期四
技術取勝
投資策略
市監局連開13罰單 涉騰訊阿里 科指挫4.6%再破底 6成分股新低
電動車新能源急回 長汽跌逾9%
收緊防疫 HKTVmall阿信屋母企漲逾一成
保聯：逾5000的士已找到承保
人行再批跨境券商「無照駕駛」
人行官媒：企業須防人民幣貶值風險
富力：售產不理想 債券回購或縮水 七成投資者選八三折兌付 恐未能如願
碧桂園去年合同銷售按年跌約2.2%
IHS Markit：港上月PMI跌至50.8
華潤電力旗下可再生能源業務擬港上市
匯豐可增持匯豐前海證券
日清內地即食麵產品 事隔11年再加價5%
華潤萬象10.6億購禹洲物管業務
佳民156萬認購物流初創Zeek可換股票據
百年找換店不敵疫情下周結業 有市民到場拍照留念
吉利極氪與Intel合作 2024年推自動駕駛車
巴郡蘋果持股帳賺9360億 每年收股息60億 成歷來最成功投資之一
SONY進軍電動車 SUV原型亮相
美上月「小非農」職增逾80萬個 遠勝預期
張兆聰：九毛九逆巿升 可小注待解封
技術取勝：恒生有望挑戰155元
KFC店推「植物炸雞」 伙拍Beyond Meat
AFF逃不過疫情 改全網舉行
劉思明：食品股具防守性 康師傅穩步向好
周顯：恒大汽車可靠什麼翻身?
湯文亮：飲食界贏即是輸的遊戲
疫情升溫下 御海灣II加推42伙 折實均呎20245元 個別單位8個月加價約5%
新都城業主變陣 不設上門睇樓
收緊防疫 代理料舖市租賃跌三成
南豐等近9億收購渣甸園逾六成業權
弦雅首宗租賃 開放式戶1.1萬租出
投資界審慎看好優質內房股債
富蘭克林鄧普頓：美樓市今年續強勢
技術取勝：恒生有望挑戰155元
【明報專訊】第一拖拉機動力轉強（圖）
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