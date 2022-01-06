美上月「小非農」職增逾80萬個 遠勝預期

待議息會議紀錄 美股早段窄幅上落

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，由於Delta變種病毒的影響消退，而Omicron的影響尚待觀察，令美國12月的就業市場轉強，各行業的職位廣泛增長，生產商的職位增幅是今年最強，而服務業繼續主導職位增長。

休旅行業上月的新增職位達24.6萬個，是各行業中最多。貿易、交通和公用事業的職位也增加13.8萬個。與服務相關的新增職位，合共達到66.9萬個，製造業也增聘了7.4萬人。

高於預期的就業人數，可能反映工資上調及更具吸引力的工作條件，提高了僱主的招聘成功率。ADP私人企業職位被視為非農就業數據的前瞻，分析師預期周五公布的美國12月非農職位增長40萬個左右。

（綜合報道）

[國際金融]