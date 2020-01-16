經濟
國際金融

SONY進軍電動車 SUV原型亮相

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）的Apple Car電動車項目醞釀多時之際，SONY（日： 6758）有可能後發先至。SONY在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES）展示全新的全輪驅動（all-wheel drive）七座位電動多用途車（SUV）Vision-S 02的原型，並宣布將成立名為「Sony Mobility」的汽車子公司，進軍電動車市場。消息刺激SONY股價周三在日本上漲3.7%。作為暢銷遊戲主機PlayStation的生產商，SONY的佈局是電子產品巨頭加入電動車行業的又一例子。

SONY兩年前在CES首次展示一款電動車原型，但當時只是用於展示SONY的圖像傳感器，以示其技術可用於自動駕駛系統，SONY當時並不肯定是否進軍汽車行業。在今年的CES，SONY確實計劃推出自家品牌電動車，不僅向其他汽車製造商提供技術。SONY行政總裁吉田憲一郎表示：「我們相信，SONY作為一家具創造性的娛樂公司，在重新定義移動領域方面具有優勢。」

與傳統燃油汽車相比，電動車組件較少，更多依賴軟件控制，使從事電子行業的公司更容易進軍該領域。SONY憑藉其圖像傳感器等業務，成為蘋果的主要供應商。SONY表示，其原型車安裝了40個傳感器，其最終目標是在某些條件下，提供完全無人參與的自動駕駛模式。自去年4月起，SONY已為其電動車進行5G駕駛測試。

豐田去年美市場首超越通用汽車

當前美國汽車市場的競爭亦愈趨激烈。豐田（日：7203）在2021年首次超越通用汽車（美：GM），成為美國最暢銷的汽車製造商。這是GM自1931年以來，首次失去冠軍車廠的寶座。此前從未有非美國本土的車廠，成為美國市場的銷量之冠。這很大程度由於豐田較GM更有效處理供應鏈問題，搶先增加晶片訂單，從而為消費需求爆發做好準備。

受零件短缺等影響，通用汽車的廠房偶爾停工，導致汽車庫存下降，令經銷商可銷售的汽車數量減少。根據通用汽車的數據，2021年在美國賣出220萬輛汽車，按年減少12.9%。相比下，豐田去年在美國賣出230萬輛汽車，按年增長10.4%。

不過豐田認為，GM長遠在美國市場仍享有優勢。部分分析則認為，其他外國車廠及特斯拉（美：TSLA）在美國銷量大增，也搶走GM部分市場份額。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

市監局連開13罰單 涉騰訊阿里 科指挫4.6%再破底 6成分股新低
市監局連開13罰單 涉騰訊阿里 科指挫4.6%再破底 6成分股新低
電動車新能源急回 長汽跌逾9%
電動車新能源急回 長汽跌逾9%
收緊防疫 HKTVmall阿信屋母企漲逾一成
收緊防疫 HKTVmall阿信屋母企漲逾一成
保聯：逾5000的士已找到承保
保聯：逾5000的士已找到承保
人行再批跨境券商「無照駕駛」
人行再批跨境券商「無照駕駛」
人行官媒：企業須防人民幣貶值風險
人行官媒：企業須防人民幣貶值風險
富力：售產不理想 債券回購或縮水 七成投資者選八三折兌付 恐未能如願
富力：售產不理想 債券回購或縮水 七成投資者選八三折兌付 恐未能如願
碧桂園去年合同銷售按年跌約2.2%
碧桂園去年合同銷售按年跌約2.2%
IHS Markit：港上月PMI跌至50.8
IHS Markit：港上月PMI跌至50.8
華潤電力旗下可再生能源業務擬港上市
華潤電力旗下可再生能源業務擬港上市
匯豐可增持匯豐前海證券
匯豐可增持匯豐前海證券
日清內地即食麵產品 事隔11年再加價5%
日清內地即食麵產品 事隔11年再加價5%
華潤萬象10.6億購禹洲物管業務
華潤萬象10.6億購禹洲物管業務
佳民156萬認購物流初創Zeek可換股票據
佳民156萬認購物流初創Zeek可換股票據
百年找換店不敵疫情下周結業 有市民到場拍照留念
百年找換店不敵疫情下周結業 有市民到場拍照留念
吉利極氪與Intel合作 2024年推自動駕駛車
吉利極氪與Intel合作 2024年推自動駕駛車
巴郡蘋果持股帳賺9360億 每年收股息60億 成歷來最成功投資之一
巴郡蘋果持股帳賺9360億 每年收股息60億 成歷來最成功投資之一
美上月「小非農」職增逾80萬個 遠勝預期
美上月「小非農」職增逾80萬個 遠勝預期
張兆聰：九毛九逆巿升 可小注待解封
張兆聰：九毛九逆巿升 可小注待解封
技術取勝：恒生有望挑戰155元
技術取勝：恒生有望挑戰155元
KFC店推「植物炸雞」 伙拍Beyond Meat
KFC店推「植物炸雞」 伙拍Beyond Meat
AFF逃不過疫情 改全網舉行
AFF逃不過疫情 改全網舉行
劉思明：食品股具防守性 康師傅穩步向好
劉思明：食品股具防守性 康師傅穩步向好
周顯：恒大汽車可靠什麼翻身?
周顯：恒大汽車可靠什麼翻身?
湯文亮：飲食界贏即是輸的遊戲
湯文亮：飲食界贏即是輸的遊戲
疫情升溫下 御海灣II加推42伙 折實均呎20245元 個別單位8個月加價約5%
疫情升溫下 御海灣II加推42伙 折實均呎20245元 個別單位8個月加價約5%
新都城業主變陣 不設上門睇樓
新都城業主變陣 不設上門睇樓
收緊防疫 代理料舖市租賃跌三成
收緊防疫 代理料舖市租賃跌三成
南豐等近9億收購渣甸園逾六成業權
南豐等近9億收購渣甸園逾六成業權
弦雅首宗租賃 開放式戶1.1萬租出
弦雅首宗租賃 開放式戶1.1萬租出
投資界審慎看好優質內房股債
投資界審慎看好優質內房股債
富蘭克林鄧普頓：美樓市今年續強勢
富蘭克林鄧普頓：美樓市今年續強勢