SONY進軍電動車 SUV原型亮相

SONY兩年前在CES首次展示一款電動車原型，但當時只是用於展示SONY的圖像傳感器，以示其技術可用於自動駕駛系統，SONY當時並不肯定是否進軍汽車行業。在今年的CES，SONY確實計劃推出自家品牌電動車，不僅向其他汽車製造商提供技術。SONY行政總裁吉田憲一郎表示：「我們相信，SONY作為一家具創造性的娛樂公司，在重新定義移動領域方面具有優勢。」

與傳統燃油汽車相比，電動車組件較少，更多依賴軟件控制，使從事電子行業的公司更容易進軍該領域。SONY憑藉其圖像傳感器等業務，成為蘋果的主要供應商。SONY表示，其原型車安裝了40個傳感器，其最終目標是在某些條件下，提供完全無人參與的自動駕駛模式。自去年4月起，SONY已為其電動車進行5G駕駛測試。

豐田去年美市場首超越通用汽車

當前美國汽車市場的競爭亦愈趨激烈。豐田（日：7203）在2021年首次超越通用汽車（美：GM），成為美國最暢銷的汽車製造商。這是GM自1931年以來，首次失去冠軍車廠的寶座。此前從未有非美國本土的車廠，成為美國市場的銷量之冠。這很大程度由於豐田較GM更有效處理供應鏈問題，搶先增加晶片訂單，從而為消費需求爆發做好準備。

受零件短缺等影響，通用汽車的廠房偶爾停工，導致汽車庫存下降，令經銷商可銷售的汽車數量減少。根據通用汽車的數據，2021年在美國賣出220萬輛汽車，按年減少12.9%。相比下，豐田去年在美國賣出230萬輛汽車，按年增長10.4%。

不過豐田認為，GM長遠在美國市場仍享有優勢。部分分析則認為，其他外國車廠及特斯拉（美：TSLA）在美國銷量大增，也搶走GM部分市場份額。

（綜合報道）

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