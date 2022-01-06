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巴郡蘋果持股帳賺9360億 每年收股息60億 成歷來最成功投資之一

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）本周市值觸及3萬億美元大關之際，「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（美：BRK.A）（美：BRK.B）因持有大量蘋果股票而帳面賺進超過1200億美元（約9360億港元）。巴郡自2016年開始購入蘋果股票，至2018年中，累計持有5%的蘋果股份，其購入成本約360億美元（約2808億港元），如今這些股票價值1600億美元（約1.25萬億港元）。除受惠於股價上漲，這些蘋果股票每年也為巴郡帶來約7.75億美元（約60億港元）的股息，是巴郡歷來最成功的投資之一。

巴郡目前的蘋果持股，價值相當於其股票投資組合的40%以上。除了ETF產品提供商領航（Vanguard）以外，巴郡是蘋果的最大股東。巴菲特在2018年盛讚蘋果的產品iPhone，是一款具「黏性」的產品（sticky product），可讓客戶停留在蘋果的生態系統。巴菲特在2020年2月受訪時更形容，蘋果「可能是我所知道的全球最好企業」。他表示，不認為蘋果是一隻股票，「我認為它是我們的第三大產業」，重要性僅次於巴郡的保險和鐵路業務。

CNBC指出，巴郡對蘋果的投資，助巴郡度過新冠疫情的危機，因為其業務支柱，包括保險和能源在疫情期間受挫。

蘋果回購股票 令巴郡持股比例增

在購入蘋果股票以前，巴菲特通常對當炒的科技股避之則吉，但過去10年他在巴郡投資經理庫姆斯（Todd Combs）和韋希勒（Ted Weschler）的協助下，增加了對科技行業的投資。

隨着蘋果股價上揚，巴郡自2018年以來一直輕微減持蘋果股票獲利，並在2020年套現110億美元。

不過由於蘋果的股票回購計劃使其流通股數量減少，巴郡對蘋果的整體持股實際上有所增加。巴郡在2020年的年度報告指出，巴郡對蘋果的投資，反映股票回購的力量。該年報稱，雖然巴郡在2020年沽出一些蘋果持股，但巴郡持有的蘋果股票，卻增至相當於蘋果整體流通量的5.4%，「這種增長對我們來說是無成本的，因為蘋果不斷回購股票，大大減少其流通股數量」。

彭博：巴郡擬再發行日圓計價債券

此外，彭博社引述知情人士稱，巴郡準備再次發行日圓計價債券。巴郡在2019年首次發行日圓計價債券，去年4月更分3批發行價值1600億日圓（約107.6億港元）的債券。

在日本的負利率環境下，巴郡的債券孳息率對日本投資者具有吸引力，其債券評級更高於日本主權債券。

（綜合報道）

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