吉利極氪與Intel合作 2024年推自動駕駛車

L4級別自動駕駛屬駕駛高度自動化，相當於由車輛完成所有駕駛操作，駕駛員毋須保持注意力，但非適用於所有道路和環境條件。吉利表示，該全新車型基於開放的SEA浩瀚架構打造，充分利用該架構在煞車、轉向和動力等方面的冗餘設計。

新車採EyeQ5系統晶片

雙方將在開放式合作（Open EyeQ）框架下，以6顆EyeQ5系統晶片為硬件基礎，實現極氪專有軟件技術與Mobileye True Redundancy傳感解決方案、責任敏感安全系統（RSS）以及路網採集管理（REM）等技術。

Mobileye除與吉利極氪深化合作外，亦宣布與福特汽車深化合作關係，福特汽車將在BlueCruise輔助駕駛功能的新版本中使用Mobileye的道路地圖數據系統。