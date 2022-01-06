經濟

百年找換店不敵疫情下周結業 有市民到場拍照留念

【明報專訊】新冠病毒肺炎疫情下各國封關，旅遊相關行業大受打擊。位於中環的老牌找牌店「百年找換」亦將結業。公司公告指受全球疫情嚴重打擊及影響，公司決定於下周四（13日）結束營業，並感謝顧客過去長期支持。

明報記者

明報記者昨下午大約3時到百年找換視察，疫前大排長龍到大廈入口的景况已不復見，僅約六、七名客人在店內輪候。職員表示，下周一（10日）會發出有關通告，下周三（12日）是最後一天營業。

匯水低聞名 顧客稱有人情味

顧客多不知道百年即將結業消息，但亦有市民疑似知道消息而到場拍照留念。市民楊女士昨日到該店兌換日圓，指已光顧該店多年，該店以往人流旺，匯率亦抵，而據她所聞，若預約唱錢後取消預約，店方亦不會逼客唱錢，故認為該店很有人情味。

登記持牌人按年減近12%

市民徐先生昨日亦到該店兌換日圓，指在該店唱錢較平，自己已光顧該店10年。對於即將結業消息，他無奈道：「在商言商，老細賺唔到錢，有咩計？」市民鄭先生表示，將赴美國讀書，故到該店唱錢，認為該店歷史長，具名氣，信譽好，對即將結業感可惜。

資料顯示，百年找換於1985年成立。該店每天都在網頁公布參考匯價，截至昨日，提供美元、歐元、英鎊、日圓、新加坡元、澳元、紐元、人民幣等17種貨幣匯價。該店提供預約買賣貨幣服務，而貨幣交易額需在5000元以上。據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務的人士，必須向海關關長申領金錢服務經營者牌照。海關設有「金錢服務經營者牌照系統」網站，公眾可在網站查閱持牌人登記冊。截至昨日，持牌人登記冊顯示，持牌人的指明處所及通訊地址，合共有1326個，按年減少近12%。

香港金錢服務業協會會長謝先生接受本報查詢時表示，據他了解，百年找換是行內提供較低匯率、為旅客做兌換的找換店，主要是實體店舖生意，本地「街客」多，目前疫情下旅遊受限，預料舖面生意都較困難。

業界：續牌考試 行業雪上加霜

謝先生表示，港人外遊而唱錢，面對面的實體店找換是主要方式，惟受疫情打擊，致有找換店結業，業界除承受疫情衝擊外，亦要面對今年會落實的續牌考試。據海關上月發出通函，今年7月或之後到期的持牌人，續牌須應考金錢服務經營者適用的能力評核。

相關字詞﹕新冠疫情 找換店 百年找換

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