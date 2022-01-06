華潤萬象10.6億購禹洲物管業務

稱出售業務調配用於未來發展

是次禹洲出售的物管業務，截至2020年底止年度，稅後利潤約4880.2萬元，按年增長19.37%。截至2021年10月底止，該項業務的資產淨值約1.01億元。禹洲認為，出售物管業務，將令其能夠將更多財務資源，重新調配至其他業務及用於未來發展。

禹洲物管業務遍福建安徽浙江3省

華潤萬象是次收購禹洲的物管業務，為其自2020年12月份上市以來首次對外收購。禹洲的物管業務，主要於福建、安徽及浙江3省擁有多項物業管理項目，適將有助其擴大服務範圍，加強其於前述地區的物業管理組合，並透過提供更多物業管理服務獲得額外收入來源。

而按照今次收購所定的方程式，所收購的物管業務，獲交付管理樓面面積約1048萬平方米。完成交易後，禹洲將與華潤萬象訂立不競爭協議，在未來3年內，不會對外提供物管服務。根據華潤萬象上市時披露，上市集資所得約69.6億港元，將用作收購用途，並預期會在2025年底止年度，獲悉數使用。