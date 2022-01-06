華潤電力旗下可再生能源業務擬港上市

電力股龍頭華潤電力（0836）擬分拆旗下可再生能源業務赴港上市，計劃集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。

路透旗下IFR引述消息人士報道，華潤電力正跟潛在顧問進行初步商討，有機會於2022年內上市。根據華潤電力官網資料，公司目前的可再生能源業務涉及119座風電場、25座光伏電站、2座水電站。

傳計劃集資最多156億

另彭博引述消息人士報道，中國能源初創公司能鏈集團正研於香港上市，集資金額3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）。據報，能鏈集團正與摩根士丹利和中金合作，商討或在2022年內於香港上市，不過目前仍未有確實上市時間表及集資規模。

能鏈集團主要為加氣站及電動車充電站提供數碼解決方案，成立於2016年，集團投資者包括貝恩資本、小米（1810）和招銀國際。集團於2021年3月曾進行2億美元（約15.6億港元）融資，傳當時估值超過10億美元（約78億港元）。

明報記者

[新股]