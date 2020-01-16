IHS Markit：港上月PMI跌至50.8

【明報專訊】IHS Markit公布，經季節調整後去年12月香港採購經理指數（PMI）為50.8，較前月52.6低，反映香港特區私營經濟已經連續11個月好轉，但增長率則回落至兩個月低位。由於新訂單與產量的擴張同時減速，企業因此減慢增購投入品，就業人數亦見縮減。同時，供應商表現倒退，價格壓力加劇，加上供應鏈瓶頸持續，造成積壓工作量增加，但企業憧憬經濟復蘇持續，因此12月的整體商業信心比前月增強。
企業減慢增購投入品 就業人數縮減
IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，雖然疫情良好受控，但需求與產量增長卻同時放緩，反映香港特區私營經濟12月的增長動力有所减弱。不過，外部需求已重回升軌，這發出了正面的信號。供應鏈瓶頸依然持續。雖然供應商只輕微延長交貨時間，但整體投入成本與產出售價的通脹卻不斷加劇，反映香港承受着價格壓力。有關現象值得在2022年再加關注。IHS Markit預測，香港2021年GDP增長6.6%，2022年將增長3.2%。
預測港今年GDP增長3.2%
由於需求與產量持續增長，私營企業更加積極採購，其庫存水平也因此提高。資料透露，個別公司在投入品供不應求、運輸延誤的情况下，為確保投入品的供貨穩定，因此擴大採購。供應商於12月連續第八個月延長交貨，但惡化程度輕微。