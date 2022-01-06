經濟

富力：售產不理想 債券回購或縮水 七成投資者選八三折兌付 恐未能如願

【明報專訊】內房股富力地產（2777）上月公布，由於無法如期償還兩筆本月到期、本金總額合共為7.25億美元（約56.55億港元）境外債券，要求持有人選擇以不同「減價」方案進行回購。集團昨日公布，已收到約七成債券持有人「拒絕再玩」，表態願以「八三折」向富力出售全部債券。惟集團進一步稱，由於出售資產進度未如理想，今次回購金額上限可能少於原來公布的3億美元，意味即使選擇「八三折」出售，大部分投資者亦可能未能如願。

明報記者 陳偉燊

富力昨天股價收報3.08元，升0.33%。富力上月15日公布，無力如期兌付兩批本月到期債券，並指可能會構成債務違約，因此公布一項回購債券提案，向持有人提供「A、B、C餐」三項方案，方案A是向持有人以「八三折」支付全部本金及利息；方案B則是以原價購回，但只可向每名投資者贖回最多50%票據；至於方案C則是以新債換舊債，換回經修改的票據。

首兩方案獲逾九成人選擇 符提案門檻

據富力昨日公布，接納方案A的持有人持有債券本金額約5.19億美元，佔整體比例約71.69%，選擇方案B則約1.75億美元，佔約24.2%。至於方案C則完全沒有投資者選擇。富力該批債券暫定將於下周三（12日）結算。

另外，由於首兩項方案合共獲逾九成持有人大比數選擇，已符合提案門檻，餘下債券可獲延至7月13日到期及兌付。

以表決結果而言，相當於富力須兌付近5.2億美元債券，惟持有人實際能取回的金額，卻大有可能少於此數。

根據集團上月提出方案，回購計劃另設「最大接納金額」，即最多回購債券規模上限，可供富力按情况增減；按原來公告，集團會存放3億美元於花旗銀行，供兌付予境外票據持有人，相當於債券總規模約41.4%。

富力仍未公布最終「最大接納金額」

而截至昨日，富力仍未公布最終的「最大接納金額」實際金額，但就提到受制於內地房地產市場波動，以及可能在結算日前未能如預算般出售資產套現等因素，預期可供用作回購債券的實際金額或顯著少於原定的3億美元。集團仍然會盡力提高流動性，趕在結算日前提高兌付予持有人的水平。

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