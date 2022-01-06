人行官媒：企業須防人民幣貶值風險

指人民幣與外幣利差將縮小

市場預期，今年美國聯儲局將加息3次，甚至4次。內地《金融時報》稱，目前全球金融市場定價和風險偏好，並未完全反映加息預期，一旦美國超預期大幅加息，勢必將推升美債收益率，縮小境內外利差，跨境資本可能從包括中國在內的新興市場流出，推動包括人民幣在內的新興市場貨幣貶值。此外，國際貨幣基金組織（IMF）對美國今年經濟預期高於歐洲和日本，推動去年第四季美元指數越過96關口，創2020年7月以來高位，帶動其他發達經濟體貨幣和新興市場貨幣兌美元貶值。

其他製造業國家出現新冠肺炎，帶動訂單轉向中國，貿易順差增加推動人民幣去年升值。不過文章表示，全球疫情在2022年可能逐步好轉，亞洲等全球主要的製造業基地、南美和中東等主要的原材料產地生產將繼續恢復，中國出口訂單可能被分流，出口增速回到常態。

疫情降溫訂單分流 出口或回常態

此外，文章亦提到，美股、石油、房地產去年大升，一旦全球金融市場因聯儲局加息，或估值回調出現波動，令投資者預期轉變，或增大外部市場的不確定性，部分風險還可能通過新興經濟體資本流動等渠道外溢至中國，也可能增加人民幣匯率走勢的不確定性。