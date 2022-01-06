經濟

人行再批跨境券商「無照駕駛」

【明報專訊】跨境互聯網券商再遭斥責「無照駕駛」，新金融聯盟周二（4日）上載人行金融穩定局長孫天琦上月底於內部研討會上的講稿，重申跨境開立銀行帳户、證券投資等服務，均屬於無照駕駛的非法跨境金融服務。他更明言該等機構在境內、外亦持有牌照，是「更迷惑、更隱蔽的方式」在境內提供金融服務。

孫天琦指出，無照駕駛的非法跨境金融服務包括跨境銷售保險、跨境支付服務、跨境比特幣（Bitcoin）和ICO交易服務等。他並指，一些中資金融機構持有境內牌照，其香港子公司持有境外牌照，然後與境內機構合作，在境內各種變相攬客、展業，利用數字平台變相給境內提供金融服務。因為這些機構在境內持有牌照，在境外也持有牌照，更具迷惑性，但它提供跨境金融服務是沒有經過產品准入，也違反外匯管理規定，屬非法金融活動。

金融穩定局：須做到「不糾正即處置」

他強調，打擊無照駕駛的非法金融活動，行動上必須嚴厲，輿論上也必須嚴厲；過去對非法金融活動顯得偏慢、偏軟、偏鬆。下一步真正按照《商業銀行資本管理辦法》，資本充足率愈低，監管措施要愈嚴。要建立具有硬約束的早期糾正機制，強化「限期糾正」約束力，做到「不糾正即處置」。

事實上，孫天琦早於2021年10月已轟境外券商在中國境內是無照駕駛，強調金融牌照具有地域邊界和客群邊界；除特定金融服務外，中國未承諾其他金融可通過「跨境交付」方式提供服務。

相關字詞﹕跨境互聯網券商 無照駕駛 比特幣 孫天琦

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