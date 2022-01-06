經濟

保聯：逾5000的士已找到承保

【明報專訊】承保約1萬部的士保險的泰加保險（6161），本周初突陸續向的士車主發信，在7日通知期後退保的士保單，最早一批在下周一（10日）失效。前日保險業界協調了4家保險公司承保，並提供30日臨時保障方案，不過有的士業界指暫未有的士成功轉保，擔心及後因斷保而未能營業。保險業聯會行政總監劉佩玲回應表示，截至昨日已有逾5000架的士已找到險商承諾提供保障，險商將跟進投保細節和出單安排，她強調不會有的士因保險完結需停駛。聯友的士同業聯會主席歐陽根表示，據其所得資料，4家保險公司對受影響泰加的士保單並非「來者不拒」，要視乎車主年齡、是否有失事紀錄等，而且保費會高於泰加，即使是30日的臨時保障也先要審查。目前該會有200架的士使用泰加保單，但暫時未有已成功獲得30日臨時保單。

聯友：4家保險公司非「來者不拒」

歐陽根又表示，昨日業界原與運輸署、保監局、保險公司等開會，不過因為運輸署稱與保險業界還要時間協調，需要延後會議。他認為，有關部門需承諾在7日通知期後，會有30日臨時保單保障，才能讓的士業界放心。

劉佩玲表示，的士保單首次出現大規模退保，因此資訊比較混亂，險商已有專人與代理溝通，相信現時已經清晰。現時4家險商已向車主和保險代理承諾，為逾5000架的士提供保障，雖然並非表示已經出單，但會繼續跟進投保手續及出單安排，業界也在協調，找有較多承保額度的險商協助。她表示，泰加並非退保所有的士保險，亦不是集中在下周完成退保，強調的士業界不需擔心因斷保而未能行駛。

此外，泰加昨日在開市前宣布停牌，待刊發一份公司內幕消息之公告，泰加停牌前報0.48元。

相關字詞﹕的士保險 泰加保險 保險業聯會 保監局 的士

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