電動車新能源急回 長汽跌逾9%

【明報專訊】多項負面因素持續困擾市場，本港昨宣布收緊防疫措施，澳門亦有Omicron新增個案，恒指昨早高開33點見全日高位，午後跌幅擴大至438點，但債息上升利好金融股，匯控（0005）、恒生（0011）升逾2%，中銀香港（2388）升3.8%。另中移動（0941）擬回購H股，升3.3%，故恒指昨雖跌穿23,000點，但跌幅較科指小，收報22,907點，跌382點或1.6%。