經濟

電動車新能源急回 長汽跌逾9%

【明報專訊】多項負面因素持續困擾市場，本港昨宣布收緊防疫措施，澳門亦有Omicron新增個案，恒指昨早高開33點見全日高位，午後跌幅擴大至438點，但債息上升利好金融股，匯控（0005）、恒生（0011）升逾2%，中銀香港（2388）升3.8%。另中移動（0941）擬回購H股，升3.3%，故恒指昨雖跌穿23,000點，但跌幅較科指小，收報22,907點，跌382點或1.6%。

金融股力撐 恒指跌幅小於科指

昨晚10時，恒指即月夜期報22,963點，高水56點。昨日主板成交增至1553億元。國指跌2.01%。A股方面，上證綜指昨跌1.02%，深證成指跌1.8%，滬深300跌1.01%，創業板指跌2.73%。

去年下半年成逆市奇葩的電動車及新能源股，昨日急回吐，比亞迪（1211）跌8.36%，長城汽車（2333）跌9.13%，龍源電力（0916）跌7.77%，大唐新能源（1798）跌5.46%。

北水淨流入近24億

北水南下合計淨流入近24.06億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入30.46億元人民幣，連續第7日流入，累計流入206.67億元人民幣。北水昨對騰訊（0700）淨買入16.36億元，對美團（3690）淨買入近7.84億元，對中移動淨買入近2.85億元。

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