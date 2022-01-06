經濟

市監局連開13罰單 涉騰訊阿里 科指挫4.6%再破底 6成分股新低

【明報專訊】正當市場憧憬內地對科企的監管措施已告一段落之際，國家市場監督管理總局（下簡稱市監局）昨日一連開出13張罰單，大多數涉及騰訊（0700）及阿里巴巴（9988），亦有針對嗶哩嗶哩（9626）和京東（9618），均涉及違反反壟斷條例中「未有依法申報違法實施經營者集中」，當中騰訊合共被處罰450萬元人民幣。早已成驚弓之島的科企隨即大跌，科指跌4.6%，再創新低，涉事的騰訊及阿里分別跌4%及2%（見表1），多隻內地科網股亦見新低。

明報專訊 陳麗歡

昨晚美股早段，騰訊及阿里巴巴ADR回升，分別較港收市價升逾1%及6%，京東美股亦較港股升2%。

騰訊阿里ADR早段回升

市監局發出的13張罰單，騰訊佔9張、阿里巴巴佔2張、嗶哩嗶哩和京東各1張（見表2）。以上公司均涉及收購企業或設立合營時，未有向當局依法申報，違法實施經營者集中。每張罰單規模不大，均被處罰50萬元人民幣，騰訊9張罰單中，有2張屬設立合營企業未作出申報，其餘7張則屬收購事項未作申報，合共被罰450萬元人民幣。阿里則是因收購和設合營企業各1張，合共被罰100萬元人民幣， 至於嗶哩嗶哩及京東分別被罰50萬元人民幣。當中參與事項涉及的企業還包括紅杉、領飛、和諧汽車（3836）、青島海信網絡和星力百貨等均被處罰50萬元人民幣。

騰訊收9張單罰450萬人幣 佔最多

涉事的4家科網股昨日股價全日潛水，當中以嗶哩嗶哩跌幅最為嚴重，見去年3月上市以來新低，低見298.2元，全日跌逾一成。京東見3個月新低，跌7.2％；騰訊跌4.3％，阿里跌2.1％。

嗶哩嗶哩跌逾一成最傷

網信辦周二（4日）發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，以規範「大數據殺熟」，消息拖累美團（3690）跌11.2％，為表現最差的恒指成分股。快手（1024）跌7.5％，內地第三方大數據企業萬國數據（9698）跌7.8％，見上市低。另外，阿里健康（0241）跌7.4％、京東健康（6618）跌6.5％、平安好醫生（1833）跌5.2%，與跌逾8%的明源雲（0909）均跌穿低位。科指昨日再破底，收報5323點，跌258點或4.6％，6隻成分股創新低。

憂騰訊減持 貝殼找房蔚來捱沽

另一個科技股大跌的原因，是騰訊周二晚再宣布減持一項投資，為東南亞科網巨頭Sea（美︰SE），市場憂慮其投資的多家上網科企或成為下一家目標公司。 騰訊有份投資的貝殼找房（美﹕BEKE）和汽車股蔚來（美﹕NIO）在周二市分別跌逾一成及5.6％，至昨晚開市早段仍未止跌。創夢天地（1119）昨日則跌7.9％，閱文（0772）跌4.8％。

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