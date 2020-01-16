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花旗：恒指可重上28000點 預期中港通關兼內地監管減退

【明報專訊】踏入2022年，新冠病毒疫情仍是市場最大風險，花旗銀行昨日發布今年香港經濟及中港股市前瞻，指出環球多國已經適應疫情帶來的影響，相信市場不會出現如2020年經濟及股市大跌的現象。此外，預期中港通關將會刺激本地零售消費，加上內地對互聯網行業監管陰霾逐步消散，都會利好港股前景，預期今年底恒指重上28,000點水平，當中尤其看好潔淨能源行業、受惠共同富裕政策的板塊及盈利能力強勁的製藥企業。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏預期，2022年疫情仍會持續，全球經濟正處於調整及適應新常態的階段，此情况下，全球國民生產總值（GDP）在基數效應影響下，增長會比2021年下降，但增長持續性依然較強。

今年港經濟由消費復蘇主導

雷智顏表示，新型變種病毒仍是未來最大風險，但各國不會如2020年時措手不及，引致經濟及股市大跌，中港台經濟將會穩定發展，但中國內地仍會有監管政策引起的經濟調整，因此對中國內地今年經濟增長預測由預估的8.1%下調至4.7%；香港經濟預測則由6.6%下調至3.8%。

她說：「事實上，3.8%的經濟增長率已不俗，相信香港經過兩年經濟衰退，將會迎來兩年經濟增長。」她續稱，今年香港將會由消費復蘇來主導經濟，包括本土消費及預期通關帶來的零售業回暖。去年，政府發放消費券帶動本地零售數字上升，雖然情况令人鼓舞，但雷智顏稱，不鼓勵政府再發放消費券，相反應將資源投放於中長線發展項目。

今年，美國聯儲局將會減少買債及有可能加息3次，令市場憂慮會令香港及亞洲國家的流動性緊絀。她又稱，現時本港銀行資金充裕、去年一級及二級市場資金蓬勃，反映環球經濟環境欠佳，香港國際金融中心地位不變。即使今年美國加息、中國內地減息，港元利率將會可維持於低水平。

港元利率料維持低水平

綜合以上因素，花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達表示，看好港股前景，預期今年中恒指上望26,000點，年底有機會攀升至28,000點，「去年，內地對教育、科技等行業作出監管，以至恒指去年跌近15%，成為全球表現最差的市場，但歷史上未見同一個市場連續兩年跑輸」。

此外，他舉出幾個利好港股的因素，第一，今年下半年內地將會舉行中共第二十次全國代表大會，政策上會以穩定為主；同時，美國亦會舉行中期選舉，相信有助中美關係降溫。第二，中國互聯網行業已經發展10年，昔日監管政策有助提高行業穩定性，相信行業最壞的情况已過，料今年下半年互聯網行業盈利上升，繼而推高恒指。

此外，第三，數據顯示Omircon變種病毒引起的重症，僅是Delta的四分之一，以昔日西班牙流感經驗來看，似乎現時是疫情結束的開端。第四，疫情進一步紓緩，油價亦已見頂回落，中下游企業將會受惠。第五，內地降準及減息等寬鬆等貨幣政策，使流動性增加利息開支較低，都對股市有正面幫助。

科網下半年盈利料升 股價轉好

未來他看好幾個投資主題，當中包括潔淨能源行業，由於今年國家主要尋求穩定，加上潔淨能源是未來國際大勢所趨；受惠共同富裕的板塊，包括旅遊、運動用品、運輸、健康及保險等；疫情復蘇將會利好服務行業，另外出口及工業生產行業會持續向上；疫情以至人們更注重健康，有質素的藥廠亦會受惠。

當中主要看好H股多於A於，因H股估值現水平吸引，加上H股成分股較為國際化，將會受惠環球疫情恢復。被問及近日國家網信辦等13部門發布《網絡安全審查辦法》，是否反映互聯網及科技行業會持續受到監管因素影響，劉顯達表示，現時出台的政策已於去年公布，因此現時只是執行階段，相信整頓後，下半年板塊會受惠盈利上升，股價將會轉好。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]

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