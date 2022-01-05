經濟

香港地產

東傲售逾百伙吸15億 擬加價5%

【明報專訊】雖然近日股市波動，影響市場投資氣氛，但麒豐資本旗下新蒲崗新式工廈東傲，仍然錄得理想銷情，項目推售至今一個月，累售逾100個單位，佔項目超過一半、套現逾15億元，買家中投資者比例約佔七成，餘下待售單位擬加價3%至5%。

東傲由莎莎國際（0178）「太子爺」郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本，及傅老榕家族旗下廣興置業集團合作發展，物業位於新蒲崗七寶街1號，屬區內全新活化工廈；麒豐資本創辦合伙人暨投資總監洪英偉稱，東傲推出至今約1個月，已經售出超過100個單位，以項目總樓面計，佔項目超過一半、套現逾15億元，當中投資者比例約佔七成。

個別特色戶呎價高見1.26萬

洪續稱，項目投資額約23億元，餘下待售單位擬加價3%至5%，料全數沽清可套現約30億元。至於項目新近錄得的成交，單位為19樓全層，面積約12,529方呎，作價約1.4億元，為項目迄今最大手成交，呎價約1.1萬元；項目最高成交呎價單位，為17樓連平台特色戶，面積約1000方呎，成交價約1260萬元，呎價約1.26萬元。他補充，即使近月工商舖投資氣氛較疲弱，但對項目銷情滿意，項目預計今年9月落成，預計屆時呎租可達30元。

此外，東傲設有一個面積約7800方呎的地廠單位，擁5.7米特高樓底，傾向招標出售。同時，項目命名權亦會出售，惟買家亦須購買至少3層單位。至於斥資近3000萬元打造的示範單位連展銷廳，昨日開放予傳媒參觀，包括面積738方呎的18樓2號工作室，以及1081方呎的15樓7號工作室。

部署推售觀塘兩工廈商廈新盤

洪英偉表示，同系觀塘鴻圖道33號新式工廈，計劃緊接東傲於今年內推售，項目總樓面近20萬方呎，提供超過100個單位，項目投資額約12億元。至於觀塘鴻圖道32號則屬商廈項目，現時已補地價，項目可提供逾20萬方呎樓面，總投資額約23億元，計劃2023年底發售。洪又稱，公司希望一年至少收購一個項目，目標投資額25億元以下，今年有機會首度進軍住宅市場，現已有一個港島豪宅地盤洽購至尾聲，物業售價在10億元以內。

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