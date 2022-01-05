星河明居3房千萬易手 3年帳蝕近7%

另外，鰂魚涌半新盤君豪峰，錄得今年首宗二手成交；中原首席分區經理楊文傑表示，君豪峰低層M室，實用214方呎開放式間隔，以514.8萬元易手，實呎24,056元；原業主2018年9月以526.9萬元一手買入，持貨3年多，帳面已蝕約12.1萬元或2.2%。據估計，原業主若連同釐印費及代理佣金等開支，預料實蝕約30萬元或約6%。

尚悅兩房呎售1.4萬 低市價2%

新界方面，元朗焦點新盤The YOHO Hub部署新春後開展新一輪銷售之際，部分購買力回流二手市場。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗1月迄今暫錄約10宗二手成交，其中尚悅2座中層H室，實用424方呎兩房間隔，新近以606萬元成交、實呎14,292元，較市價低約2%；原業主2018年4月以約580萬元買入單位，持貨近4年，帳面賺26萬元或4.5%。