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市局土瓜灣「四合一」項目 下月中截標

【明報專訊】早前收到31份發展意向書的市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，市建局昨公布，邀請30家發展商/財團入標競投，項目將於2月10日截標；據悉，發展商須以「一口價」形式決定、價高者得，當中住宅部分銷售收益如達到逾102億元，須向市建局分紅，首2億元分紅比例為20%，及後每增加2億元遞增10%，最高分紅比例為50%。

值得留意，是次市建局在招標文件中表示，每伙單位實用面積不可小於300方呎，當中半數單位實用面積須介乎300至480方呎。

總樓面近53萬呎 單位不得小於300呎

至於商場部分，首10年由發展商及市建局共同持有，租金收益由發展商佔七成，市建局佔三成。另外，中標發展商需要興建兩個社區設施，包括長者鄰舍中心及社區中心，兩項設施面積共4345方呎，政府日後將以2130萬元回購相關設施。

資料顯示，上述項目總地盤面積為58,535方呎，預計最高可建樓面約52.68萬方呎，預計可興建約890伙住宅單位。

此外，中標者須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本。項目上月截收意向書，局方共收到31份意向書，多家本地龍頭發展商如新地（0016）、信置（0083）、新世界（0017）、會德豐等亦有遞交意向書，中資如中海外（0688）、招商局置地（0978）亦有參與。綜合市場估計，項目估值約60億至66億元，預計每方呎樓面地價即約1.13萬至1.25萬元。

相關字詞﹕招標 土瓜灣小區發展 市建局

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