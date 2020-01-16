21 BORRETT ROAD開齋 4房呎售7.7萬

大手客逾1.3億掃朗濤3伙海景戶

至於同屬現樓的鷹君（0041）大埔白石角朗濤，亦透過招標連售3伙4房雙套戶、屬第1座12樓A、B、C 室，實用1648至2083方呎、可望吐露港海景，由同一組買家斥逾1.318億元購入，以3伙總面積5454方呎計、實呎2.41萬元；資料顯示，買家採90天成交期，並享有6個車位認購權。

龍譽全盤930伙清袋 吸133億

內房保利（0119）啟德現樓龍譽，亦沽出最後一伙單位，為第3座5、6樓B55室，實用759方呎，屬複式兩房連天台特色戶，成交價2277萬元、實呎3萬元。龍譽全盤提供930伙，於2017年3月推出，至今近5年全告清袋，合共套現逾133億元。

中小型發展商亦銳意部署推售市區豪宅；爪哇（0251）營業部總經理陳愷鑫表示，集團部署新春後推出壽臣山道東1號項目的5幢洋房，實用2657至2840方呎；上述項目去年售出3伙、套現約6.7億元。此外，爪哇同系山頂加列山道59號項目涉1幢洋房，實用約7300方呎，最快3至4月安排準買家預約參觀。