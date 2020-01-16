MONACO MARINE獲批預售 擬本月推

【明報專訊】發商展陸續公布今年推盤大計，會德豐地產繼2021年全年累售2197個單位(連合作項目)、吸金近350億元，雙雙創集團歷史新高紀錄後，會德豐地產常務董事黃光耀稱，集團今年繼續馬不停蹄推盤，擬推出約2000個單位，其中啟德MONACO MARINE將打頭陣於首季推出，涉559伙。黃表示，MONACO MARINE已獲批預售樓花同意書，短期內將上載樓書，最快本月推售。
部署第三季起推啟德跑道新盤
此外，會德豐擬第二季推出藍田KOKO HILLS第3期，涉逾800伙；另第三季開始，推出啟德跑道區承豐道23號第1期的648伙住宅，以及跑道區承豐道19號第1期住宅，涉361伙；到第四季，將分期推出將軍澳日出康城第12期項目第1期，涉約600伙。
豪宅方面，會德豐擬第一季推出山頂種植道11號4座前排洋房招租；另種植道1號第1期亦將於第四季推出，涉8座實用5000至6000方呎的洋房。另會德豐負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，其中4伙複式戶料日內公布開標。
GRANDE MONACO低座特色戶呎售3.1萬
會德豐旗下啟德GRANDE MONACO，最新透過招標售出低座B座3樓、5樓B複式戶，實用1679方呎連天台及平台，屬4房雙套戶，成交價5268.8萬元，實呎31,381元，買家採180天成交期。