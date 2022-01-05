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中原4度追恒大佣 涉1.14億 恆大‧珺瓏灣獨家代理美聯：有信心收到

【明報專訊】近期陷入債務危機的內房恒大（3333），旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣亦涉及「拖佣」風波，惟本港兩大龍頭代理行卻持兩極態度；中原表示，已第四度入稟向恒大追討共約1.14億元佣金，美聯則成為項目的獨家代理，並指「好有信心收到佣金」，同系經絡按揭亦會為項目提供按揭優惠。有業界分析，由於恆大‧珺瓏灣已屆現樓，料承做按揭的問題不大。

明報記者 林尚民

中原表示，鑑於恆大‧珺瓏灣的發展商恒大未有依期向中原地產繳付佣金，昨日第四度入稟，向恒大追討135.6萬元佣金；連同早前向恒大的3次入稟，中原已先後向恒大入稟4次，追討佣金共逾1.14億元，涉及單位數目528個。

中原指去年底已停止銷售

中原重申，不排除考慮向恒大提出清盤呈請；而為保障客戶權益，已經拒絕接受早前恆大‧珺瓏灣發展商提出的不平等合作條款。中原表示已於去年12月29日停止恆大‧珺瓏灣的銷售工作。

不過，去年10月曾入稟追討佣金的美聯，現時成為恆大‧珺瓏灣的獨家代理；美聯住宅部行政總裁布少明昨出席項目活動時稱，雖然有關獨家委託屬商業機密，不便透露詳情，但強調「好有信心收到佣金，所以才接下此項目的獨家代理」。布續稱，恆大‧珺瓏灣現時已屆現樓，銀行亦願意承做按揭，給予買家及代理信心。

布少明：屬商業機密 不便透露詳情

事實上，美聯成為該盤獨家代理後，恆大‧珺瓏灣2期錄得半年來首宗成交；據成交紀錄冊顯示，第3座1樓實用475方呎G室2房戶，本月2日以678萬元售出、實呎14,274元，為去年7月以來，恆大‧珺瓏灣2期首宗一手成交。

兩期待售餘貨共約224伙

美聯營業董事梁志輝補充，恆大‧珺瓏灣1期現餘約143伙待售，包括1伙已公布銷售安排，其餘以3房戶為主；2期則餘下約81伙，除22幢洋房外，有59伙已公布銷售安排，集中1房及2房單位，大部分售價低於1000萬元。換言之，全盤尚有約224伙待售。

值得一提是，美聯及同系香港置業，去年10月曾入稟追討恆大．珺瓏灣發展商近3840萬元佣金。

經絡按揭營運總監張顥曦稱會為買家提供按揭優惠，按揭成數最高九成，按息全期低至H加1.3厘，上限為P減2.75厘(P為5.25厘)。他續稱，現時市場主要銀行均願意承做恆大‧珺瓏灣的按揭，因項目已屆現樓，加上是次推售的單位多低於1000萬元，可以「新按保」入市。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，由於項目已屆現樓，故據他理解，項目按揭並無大問題，早前有指發展商旗下財務公司「包按」出現問題，大部分買家已轉由其他銀行承做按揭。

相關字詞﹕恒大 美聯物業 中原地產 佣金爭議 恆大‧珺瓏灣

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