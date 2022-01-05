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2022年1月5日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
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周顯：折讓七八成大股東才願私有化
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中原4度追恒大佣 涉1.14億 恆大‧珺瓏灣獨家代理美聯：有信心收到
MONACO MARINE獲批預售 擬本月推
21 BORRETT ROAD開齋 4房呎售7.7萬
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東傲售逾百伙吸15億 擬加價5%
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花旗：恒指可重上28000點 預期中港通關兼內地監管減退
周顯：折讓七八成大股東才願私有化
【明報專訊】去年底，全球最大貨櫃航運公司馬士基（Maersk Line）宣布以36億美元，即281億港元，收購利豐旗下利豐物流。
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投資二三事
周顯
財經專欄
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