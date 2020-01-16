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美元兌日圓升穿116 5年新高

【明報專訊】市場押注新冠變種病毒Omicron的疫情，無礙聯儲局採取激進的加息步伐。美國10年期國債孳息率升穿1.6厘，美元兌日圓昨升穿116，創2017年1月以來高位。日圓兌美元匯率在2021年貶值逾一成，創2014年以來最大年度跌幅，目前兌美元在5年低位徘徊。每百日圓兌港元昨跌至6.68左右。但部分分析認為，日圓跌勢可能稍後告終。

美10年債息升穿1.6厘

雖然一般來說，美國加息將導致日圓兌美元貶值，這是因為日、美利差擴大的預期，將成為沽日圓、買美元的動力。不過《日本經濟新聞》指出，在聯儲局過去5次首次加息之後，日圓容易有升值的傾向。聯儲局在上次2015年12月首次加息時，每美元兌約120日圓，但到2016年6月，每美元僅兌99日圓。

野村證券首席外匯策略分析師後藤祐二朗指出，日圓因預期美國加息而貶值，但在加息啟動後，日圓利空已經盡出。他預期至少在今年上半年，日圓可能繼續受壓，美元兌日圓有可能突破120，這意味日圓將至少再貶值4%，摩通日本市場研究主管Tohru Sasaki亦稱，在聯儲局加息前，美元兌日圓往往向上，但在實際加息時，美元兌日圓則會下跌，預計美元兌日圓將在2022年中升至117左右，並在美國開始加息時見頂。根據芝商所（CME）的聯邦觀察工具（FedWatch Tool），聯邦基金期貨市場的價格走勢顯示，聯儲局在3月加息的概率在六成以上，今年底前再加息兩次的概率接近七成。

（綜合報道）

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