蘋果市值升破3萬億美元 疫情樂觀 道指標指早段創新高

美國10年期國債孳息率升至1.67厘，帶動金融股早段上漲，但以科技股為主的納指回落。投資者預期疫情對原油需求影響不大，油組與盟友（OPEC+）維持按月增加40萬桶的日產量。油價午夜前升逾1%，布油升穿80美元。

風投機構Loup Ventures分析師芒斯特（Gene Munster）預期，蘋果未來的升浪源自元宇宙概念，包括為手機引入擴增實境（AR）功能，推出AR/虛擬實境（VR）眼鏡等，預計蘋果的股價可達250美元，較目前股價有37%水位。這水平的股價，意味其市值可增至3.8萬億美元。

憧憬元宇宙帶動手機銷售

摩根士丹利分析師休伯蒂（Katy Huberty）早前亦表示，蘋果潛在的VR、AR眼鏡等新產品，尚未反映於股價，維持蘋果股票的「買入」評級，並將蘋果股票目標價上調至200美元。Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）基於市場對iPhone 13的需求，對蘋果股票的給予「跑贏大市」的評級，認為單是蘋果的服務業務估值已達1.5萬億美元，預期蘋果股價仍有更大的增長空間。

面對市場近期的不確定性，部分投資者視蘋果股票為避風港。這歸功於蘋果強勁的資產負債表，以及龐大的現金流，可用於投資新產品、回購股票，並通過派發股息向股東返還資本，吸引投資者持續追捧。

首款iPhone以來 股價漲58倍

自2007年1月蘋果創辦人喬布斯發布首款iPhone以來，蘋果股價已暴漲約58倍，遠超標普500指數同期約2.3倍的升幅。喬布斯於2011年逝世後，蘋果在現任行政總裁庫克（Tim Cook）的領導下，大幅增加串流音樂、影片等服務領域的收入，使蘋果對iPhone收入的依賴，由2018財年佔總收入60%以上，降至2021財年的52%左右。

蘋果股價近年持續強勢，在2018年8月成為首家市值突破1萬億美元的美國上市公司。2020年8月，蘋果市值又突破2萬億美元大關。直至今年初，市值在3年半內增長兩倍。此里程碑標誌蘋果股價自2021年初以來上漲41%，目前其預測市盈率超過31倍，較標普500指數高出42%。

分析師預計，消費者今年對iPhone的需求將保持強勁，目前蘋果在中國智能手機市場處於領先地位，且愈來愈多消費者訂購其服務。不過部分投資者憂慮，蘋果在擴大用戶群方面，以及其可以從每名用戶身上賺取更多收入的能力，可能已接近極限。

（綜合報道）

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