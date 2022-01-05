恒大去年底兩月合同銷售僅7.2億 確認海南海花島39棟住宅須拆 不涉項目其他部分

明報記者 陳偉燊

恒大周一（3日）申請停牌，至昨日發公告交代海花島事件，稱於去年12月30日收到儋州市綜合行政執法局下發的海花島39棟建築《行政處罰（限期拆除）決定書》。集團強調，清拆令僅針對位於2 號島的39棟樓，不涉其他部分，集團將按照決定書的指引，積極溝通、妥善處理。

改理財產品償付 昨有百人示威

據內媒引述當局向恒大旗下的儋州信恒旅遊開發公司發出之《決定書》顯示，今次拆樓的部分，涉違法取得規劃許可證，樓面43.49萬平方米，責令在10天內拆除。資料顯示，儋州信恒旅遊開發公司的繳足資本達8億元。

除海花島事件外，恒大突然更改理財產品的償付安排，提出從2021年12月到2022年2月3個月內，每月償還8000元人民幣；據路透報道，昨日有約100名恒大理財產品投資者在恒大廣州辦公大樓外示威，要求公司還錢，並稱恒大新安排與原來建議有出入，令投資者失望。

至於作為恒大其中一個套現重要渠道的物業銷售，據集團公告，去年底銷情慘淡。集團在去年9月開始未有再穩定公布銷售數據，據昨日公告，去年合約銷售金額共約4430.1億元，合約銷售面積5426.5萬平方米，比較集團去年10月20日公布數據，相當於由10月21日起至去年底銷售僅得7.2億元，以及額外銷售7.3萬平方米。

彭博：佳兆業兩筆美元債未付息

若將去年9月至12月4個月數據合併計算，合同銷售僅約43.7億元，按年大跌98.39%。

此外，彭博報道，佳兆業（1638）美元債券部分持有人尚未收到上周即2021年12月30日到期的兩筆債券應付利息，共涉及1.5375億美元。

據稱，該兩筆債券尚有30日寬限期，若最終未能付息，則將會陷入違約。不過，佳兆業股價昨日上升，全日升6.41%。