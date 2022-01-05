經濟

恒大去年底兩月合同銷售僅7.2億 確認海南海花島39棟住宅須拆 不涉項目其他部分

【明報專訊】中國恒大（3333）旗下海南儋州市「海花島」爆出拆樓事件，集團昨日公布，事件涉及2號島39棟樓，惟不涉項目內其他地塊。集團同時披露，去年合約銷售約4430.1億元（人民幣．下同），相當於由去年10月下旬起至年底逾兩個月內，僅錄約7.2億元合同銷售，銷情異常慘淡。集團昨日下午復牌雖一度急升一成，惟其後升幅收窄，收市升1.26%。

明報記者 陳偉燊

恒大周一（3日）申請停牌，至昨日發公告交代海花島事件，稱於去年12月30日收到儋州市綜合行政執法局下發的海花島39棟建築《行政處罰（限期拆除）決定書》。集團強調，清拆令僅針對位於2 號島的39棟樓，不涉其他部分，集團將按照決定書的指引，積極溝通、妥善處理。

改理財產品償付 昨有百人示威

據內媒引述當局向恒大旗下的儋州信恒旅遊開發公司發出之《決定書》顯示，今次拆樓的部分，涉違法取得規劃許可證，樓面43.49萬平方米，責令在10天內拆除。資料顯示，儋州信恒旅遊開發公司的繳足資本達8億元。

除海花島事件外，恒大突然更改理財產品的償付安排，提出從2021年12月到2022年2月3個月內，每月償還8000元人民幣；據路透報道，昨日有約100名恒大理財產品投資者在恒大廣州辦公大樓外示威，要求公司還錢，並稱恒大新安排與原來建議有出入，令投資者失望。

至於作為恒大其中一個套現重要渠道的物業銷售，據集團公告，去年底銷情慘淡。集團在去年9月開始未有再穩定公布銷售數據，據昨日公告，去年合約銷售金額共約4430.1億元，合約銷售面積5426.5萬平方米，比較集團去年10月20日公布數據，相當於由10月21日起至去年底銷售僅得7.2億元，以及額外銷售7.3萬平方米。

彭博：佳兆業兩筆美元債未付息

若將去年9月至12月4個月數據合併計算，合同銷售僅約43.7億元，按年大跌98.39%。

此外，彭博報道，佳兆業（1638）美元債券部分持有人尚未收到上周即2021年12月30日到期的兩筆債券應付利息，共涉及1.5375億美元。

據稱，該兩筆債券尚有30日寬限期，若最終未能付息，則將會陷入違約。不過，佳兆業股價昨日上升，全日升6.41%。

上 / 下一篇新聞

4企承接泰加的士保險 車主仍憂停業 涉萬輛的士 退保僅7日通知期
4企承接泰加的士保險 車主仍憂停業 涉萬輛的士 退保僅7日通知期
賠付率高見150% 做一單蝕一單
賠付率高見150% 做一單蝕一單
議員：立會提案加裝防撞配件 減意外
議員：立會提案加裝防撞配件 減意外
北水回歸沽逾15億 港股牛皮
北水回歸沽逾15億 港股牛皮
中移動宣布回購最多一成H股
中移動宣布回購最多一成H股
港大料今年首季GDP增3.2%
港大料今年首季GDP增3.2%
大型網絡平台「國外」上市須審查 網信辦公布最新修訂 法律界料赴港上市不受影響
大型網絡平台「國外」上市須審查 網信辦公布最新修訂 法律界料赴港上市不受影響
規範不合理演算 B站快手美團跌
規範不合理演算 B站快手美團跌
騰訊減持Sea 投票權料減至不足10%
騰訊減持Sea 投票權料減至不足10%
完善徵信制度 人大財經委籲立法
完善徵信制度 人大財經委籲立法
中國12月財新PMI重回擴張區
中國12月財新PMI重回擴張區
內房中梁稱財務壓力大 6.6億中期息延半年派
內房中梁稱財務壓力大 6.6億中期息延半年派
希瑪5602萬全購嘉賓眼科
希瑪5602萬全購嘉賓眼科
嘉里163億購上海4地皮
嘉里163億購上海4地皮
蘋果市值升破3萬億美元 疫情樂觀 道指標指早段創新高
蘋果市值升破3萬億美元 疫情樂觀 道指標指早段創新高
美元兌日圓升穿116 5年新高
美元兌日圓升穿116 5年新高
美ISM製造業指數遜預期 工廠成本錄疫下最大跌幅
美ISM製造業指數遜預期 工廠成本錄疫下最大跌幅
張兆聰：內銀可考慮 中行估值吸引
張兆聰：內銀可考慮 中行估值吸引
技術取勝：中信股份料7.8元之上整固
技術取勝：中信股份料7.8元之上整固
翠華推自家外賣品牌「快翠送」網站
翠華推自家外賣品牌「快翠送」網站
渣打電子利市 利物浦球星賀歲
渣打電子利市 利物浦球星賀歲
陳家強袁國強任香港航天科技獨董
陳家強袁國強任香港航天科技獨董
劉思明：內地航空股起飛 宜吸不宜追
劉思明：內地航空股起飛 宜吸不宜追
周顯：折讓七八成大股東才願私有化
周顯：折讓七八成大股東才願私有化
湯文亮：市場已不接受納米樓
湯文亮：市場已不接受納米樓
盧楚仁：美股高處未算高
盧楚仁：美股高處未算高
中原4度追恒大佣 涉1.14億 恆大‧珺瓏灣獨家代理美聯：有信心收到
中原4度追恒大佣 涉1.14億 恆大‧珺瓏灣獨家代理美聯：有信心收到
MONACO MARINE獲批預售 擬本月推
MONACO MARINE獲批預售 擬本月推
21 BORRETT ROAD開齋 4房呎售7.7萬
21 BORRETT ROAD開齋 4房呎售7.7萬
市局土瓜灣「四合一」項目 下月中截標
市局土瓜灣「四合一」項目 下月中截標
星河明居3房千萬易手 3年帳蝕近7%
星河明居3房千萬易手 3年帳蝕近7%
東傲售逾百伙吸15億 擬加價5%
東傲售逾百伙吸15億 擬加價5%
美聯料今年工商物業成交8000宗 升近兩成
美聯料今年工商物業成交8000宗 升近兩成
花旗：恒指可重上28000點 預期中港通關兼內地監管減退
花旗：恒指可重上28000點 預期中港通關兼內地監管減退