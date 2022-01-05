完善徵信制度 人大財經委籲立法

報道稱，去年十三屆人大四次會議期間，多名代表提出議案，指數碼經濟時代徵信領域應用範圍漸廣，徵信業務與其他資訊服務的界限日趨模糊，信用資訊共享與保護、徵信效率、資訊安全、業務創新、合規管理等很多方面缺乏法律規範，建議制訂徵信管理法。

報道引述人行稱，《徵信業管理條例》、《徵信機構管理辦法》等為徵信業發展提供制度保障，而《民法典》、《個人信息保護法》、《網絡安全法》等法律，亦規範了信用資訊主體知情權及救濟途徑等，該行將認真開展研究，針對議案提出的徵信行業發展中的新問題，及時調整徵信法律制度。

人行：加快金融機構數碼化轉型

另外，人民銀行公布近日印發《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，稱要堅持「數字驅動、智慧為民、綠色低碳、公平普惠」的發展原則，以深化金融供給側結構改革為目標，以加快金融機構數碼化轉型、強化金融科技審慎監管為主線，將數字元素注入金融服務全流程。

人行提出八方面的重點任務，包括強化金融科技治理、加強數據能力建設、深化數碼技術金融應用、對金融科技創新實施穿透式監管及做好金融科技人才培養等。