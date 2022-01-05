經濟

完善徵信制度 人大財經委籲立法

【明報專訊】內地《法治日報》引述全國人大財經委報道，建議人行研究相關議案建議，加快完善徵信管理制度，待條件成熟時研究推動徵信立法。

報道稱，去年十三屆人大四次會議期間，多名代表提出議案，指數碼經濟時代徵信領域應用範圍漸廣，徵信業務與其他資訊服務的界限日趨模糊，信用資訊共享與保護、徵信效率、資訊安全、業務創新、合規管理等很多方面缺乏法律規範，建議制訂徵信管理法。

報道引述人行稱，《徵信業管理條例》、《徵信機構管理辦法》等為徵信業發展提供制度保障，而《民法典》、《個人信息保護法》、《網絡安全法》等法律，亦規範了信用資訊主體知情權及救濟途徑等，該行將認真開展研究，針對議案提出的徵信行業發展中的新問題，及時調整徵信法律制度。

人行：加快金融機構數碼化轉型

另外，人民銀行公布近日印發《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，稱要堅持「數字驅動、智慧為民、綠色低碳、公平普惠」的發展原則，以深化金融供給側結構改革為目標，以加快金融機構數碼化轉型、強化金融科技審慎監管為主線，將數字元素注入金融服務全流程。

人行提出八方面的重點任務，包括強化金融科技治理、加強數據能力建設、深化數碼技術金融應用、對金融科技創新實施穿透式監管及做好金融科技人才培養等。

上 / 下一篇新聞

4企承接泰加的士保險 車主仍憂停業 涉萬輛的士 退保僅7日通知期
4企承接泰加的士保險 車主仍憂停業 涉萬輛的士 退保僅7日通知期
賠付率高見150% 做一單蝕一單
賠付率高見150% 做一單蝕一單
議員：立會提案加裝防撞配件 減意外
議員：立會提案加裝防撞配件 減意外
北水回歸沽逾15億 港股牛皮
北水回歸沽逾15億 港股牛皮
中移動宣布回購最多一成H股
中移動宣布回購最多一成H股
港大料今年首季GDP增3.2%
港大料今年首季GDP增3.2%
大型網絡平台「國外」上市須審查 網信辦公布最新修訂 法律界料赴港上市不受影響
大型網絡平台「國外」上市須審查 網信辦公布最新修訂 法律界料赴港上市不受影響
規範不合理演算 B站快手美團跌
規範不合理演算 B站快手美團跌
騰訊減持Sea 投票權料減至不足10%
騰訊減持Sea 投票權料減至不足10%
中國12月財新PMI重回擴張區
中國12月財新PMI重回擴張區
內房中梁稱財務壓力大 6.6億中期息延半年派
內房中梁稱財務壓力大 6.6億中期息延半年派
希瑪5602萬全購嘉賓眼科
希瑪5602萬全購嘉賓眼科
嘉里163億購上海4地皮
嘉里163億購上海4地皮
恒大去年底兩月合同銷售僅7.2億 確認海南海花島39棟住宅須拆 不涉項目其他部分
恒大去年底兩月合同銷售僅7.2億 確認海南海花島39棟住宅須拆 不涉項目其他部分
蘋果市值升破3萬億美元 疫情樂觀 道指標指早段創新高
蘋果市值升破3萬億美元 疫情樂觀 道指標指早段創新高
美元兌日圓升穿116 5年新高
美元兌日圓升穿116 5年新高
美ISM製造業指數遜預期 工廠成本錄疫下最大跌幅
美ISM製造業指數遜預期 工廠成本錄疫下最大跌幅
張兆聰：內銀可考慮 中行估值吸引
張兆聰：內銀可考慮 中行估值吸引
技術取勝：中信股份料7.8元之上整固
技術取勝：中信股份料7.8元之上整固
翠華推自家外賣品牌「快翠送」網站
翠華推自家外賣品牌「快翠送」網站
渣打電子利市 利物浦球星賀歲
渣打電子利市 利物浦球星賀歲
陳家強袁國強任香港航天科技獨董
陳家強袁國強任香港航天科技獨董
劉思明：內地航空股起飛 宜吸不宜追
劉思明：內地航空股起飛 宜吸不宜追
周顯：折讓七八成大股東才願私有化
周顯：折讓七八成大股東才願私有化
湯文亮：市場已不接受納米樓
湯文亮：市場已不接受納米樓
盧楚仁：美股高處未算高
盧楚仁：美股高處未算高
中原4度追恒大佣 涉1.14億 恆大‧珺瓏灣獨家代理美聯：有信心收到
中原4度追恒大佣 涉1.14億 恆大‧珺瓏灣獨家代理美聯：有信心收到
MONACO MARINE獲批預售 擬本月推
MONACO MARINE獲批預售 擬本月推
21 BORRETT ROAD開齋 4房呎售7.7萬
21 BORRETT ROAD開齋 4房呎售7.7萬
市局土瓜灣「四合一」項目 下月中截標
市局土瓜灣「四合一」項目 下月中截標
星河明居3房千萬易手 3年帳蝕近7%
星河明居3房千萬易手 3年帳蝕近7%
東傲售逾百伙吸15億 擬加價5%
東傲售逾百伙吸15億 擬加價5%
美聯料今年工商物業成交8000宗 升近兩成
美聯料今年工商物業成交8000宗 升近兩成
花旗：恒指可重上28000點 預期中港通關兼內地監管減退
花旗：恒指可重上28000點 預期中港通關兼內地監管減退