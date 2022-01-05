騰訊減持Sea 投票權料減至不足10%

集團擬長期維持其於Sea的絕大部分股權，並將持續保持與Sea的現有業務合作關係。騰訊將受限於禁售期，在未來6個月內不可進一步出售Sea的股份。

騰訊指是次股份減持可釋放騰訊於Sea投資的部分價值，同時為騰訊提供資源支持其他投資及社會責任項目，同時騰訊仍然持有其於Sea的絕大部分股權，可繼續受益於該公司的未來增長。

倘股份投票權變動議案於Sea即將舉行的股東大會上獲批准，騰訊會將其持有的超級投票權B類股份轉換為A類股份，並將隨之而終止其與Sea創始人，董事會主席兼集團首席執行官李小冬訂立的表決權委託協議。

消息公布後，Sea昨晚盤前跌逾7%；騰訊昨天收報450元，跌0.84%。

騰訊在上月底公布，以向股東派發京東（9618）股份的方式，降低在京東的持股。受消息影響，其他獲騰訊持股的科企例如美團（3690）、嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）及閱文（0772）等，近日股價受壓。