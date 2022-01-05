規範不合理演算 B站快手美團跌

禁利用演算 向消費者施差別待遇

《規定》明確指出，演算法應當保護消費者公平交易的權利，不得根據消費者的偏好、交易習慣等特徵，利用算法在交易價格等交易條件上，實施不合理的差別待遇等違法行為。同時，演算法不得利用算法屏蔽信息、過度推薦、操縱榜單或者檢索結果排序、控制熱搜或者精選等，干預信息呈現。

網信辦亦表示，演算法推薦服務提供者如果要提供互聯網新聞信息服務，應當在取得互聯網新聞信息服務許可下才可進行，不得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息。另不得利用演算法實施影響網路輿論、規避監督管理以及壟斷和不正當競爭行為。

此外，《規定》要求演算法推薦服務供應商，不得利用算法推薦服務誘導未成年人沉迷網絡等，同時應當便利長者安全使用演算法推薦服務。