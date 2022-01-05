大型網絡平台「國外」上市須審查 網信辦公布最新修訂 法律界料赴港上市不受影響

明報記者 蔡穎霖

網信辦發言人表示，修訂《辦法》旨在進一步保障網絡安全和數據安全，維護國家安全。當局強調對外開放是中國基本國策，始終支持境內企業依法依規合理利用境外資本市場融資發展。有關申報網絡安全審查，3種潛在結果包括毋須審查；研判後認為不影響國家安全，可繼續赴國外上市程序；以及研判後認為影響國家安全，不允許赴國外上市。

擁過百萬用戶 須申報安全審查

有關當局表明，掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市之前，就應該向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查，提交材料包括關於國家安全影響的分析報告，採購文件、協議、擬簽訂的合同，或者擬提交的IPO等上市申請文件。今次新規將原版的「境外上市」字眼改為「國外上市」，意味中資企業赴港上市料毋須審查，或有助釋除市場之前對《辦法》的疑慮。

網信辦亦明確指出，企業採購包括網絡設備、重要通訊產品、雲計算服務等產品和服務，倘若影響或者可能影響國家安全，應當按照《辦法》審查網絡安全。

律師行：特別審查程序或需時半年

根據《辦法》內容，若網絡安全審查工作機制成員單位、相關部門意見不一致，須按照特別審查程序處理，特別審查程序一般應該在3個月內完成；比起原版列明的45個工作日內有所延長。據金杜律師事務所合規業務部推算，企業網絡安全審查一般需時約70個工作天；對於特別審查程序，需時則增加至180個工作天或以上，又指港股上市被認定為「國外上市」的可能性較低。

是次內地監管風暴，源於滴滴出行（美：DIDI）赴美上市事件，2021年6月掛牌不久即遭舉報指泄漏用戶及道路數據予美國，中央以防範國家數據安全風險為由，要求滴滴即時下架及整頓；有報道曾指中央不滿滴滴未經許可下擅自赴美上市。

事件擾攘近半年終有定案，滴滴於2021年12月初宣布啟動美國退市，同時準備回流香港掛牌。