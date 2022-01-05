中移動宣布回購最多一成H股

股價昨升1.9％ 回購料涉資近千億

中移動A股今日掛牌，發行價每股57.58元人民幣，集資額達487億元人民幣。若全額行使超額配售選擇權可達約9.72億股， 集資最多560億元人民幣，或有望成為繼農行（1288）後、近11年A股最大的IPO。

中移動昨日港股收報48元，全日升1.9%，成交額13.81億元。若以昨日收市價計算，該批回購股份價值約983億元。中移動表示，董事會表示回購股份將在有利公司及其股東的情况下進行，視乎市場情况及資金安排而定。中移動又表示，回購的香港股份將被註銷。

回歸A股關係 最快2月7日後可回購

中移動稱，於去年5月17日公布人民幣股份發行後，由於香港上市規則不允許公司於任何回購後的30日內發行或公布發行普通股，公司在不影響人民幣股份發行時間表的前提下，無法行使其於回購授權下的權力。中移動又稱，由於人民幣股份發行已經完成，在人民幣股份發行超額配售選擇權行使期2月7日屆滿後，公司計劃行使回購授權下的權力在香港聯交所回購香港股份。