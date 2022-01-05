經濟

北水回歸沽逾15億 港股牛皮

【明報專訊】元旦假期過後，A股昨日復市，港股通亦恢復交易，恒指重上千億元成交，但走勢維持窄幅上落，早段最多跌128點，收市倒升15點，恆指全日微升0.1%，收報23,289點，成交額1183.13億元。北水首日回歸，淨沽出達15.75億元。

國指收跌0.11%，報8180點；科指跌1.04%，報5581點。A股紅盤低收，上證綜指昨日跌0.2%，滬深300指數跌0.46%。

高盛唱好 瑞聲急漲6.8％

高盛唱好瑞聲（2018），指其最艱難時刻已經過去，瑞聲科技昨日升6.8%，收報32.85元，是表現最佳藍籌股。高盛稱，瑞聲的手機鏡頭出貨量可望回復增長，投資者是時候重新關注瑞聲。報告表示，瑞聲目前每月產能為1億件，未來兩年每月可提升至1.3億至1.4億件；該行預計，去年第四季手機鏡頭出貨量按季正增長，並在今年第二季度恢復按年增長。

該行表示，汽車業務作為長期驅動力，使瑞聲更多元化，可遠離競爭激烈的電子產品市場，車載鏡頭蓋前視圖、環視攝像頭及聲學產品超薄全頻揚聲器、超薄低音揚聲器均被使用在電動車中。

高盛續稱，瑞聲現有的業務在失去市場份額4年後趨於穩定，當中聲學產品小腔體揚聲器模組滲透至更多Android手機品牌。該行維持瑞聲「買入」評級，及目標價66元不變。

電力股逆市急跌 潤電挫11.7%

其他重磅股方面，匯控（0005）昨日升2%，阿里巴巴（9988）升1.6%，美團（3690）跌1.7%。至於近期受捧的電力股，昨日均現跌勢。當中華潤電力（0836）跌11.7%，中國電力（2380）跌9.7%，大唐發電（0991）及華能國際（0902）均跌逾8%（見表）。

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