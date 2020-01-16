賠付率高見150% 做一單蝕一單

的士司機老齡化 事故風險高

2020年上半年，泰加的士保險的賠付率曾降至65.3%，不過泰加執行董事林烽稱主要是因為新冠疫情減少的士行駛，不過去年下半年已升至近疫情前水平。本港的士司機老齡化嚴重，事故風險較高，因此的士保單是「賣一張蝕一張」。

泰加去年上半溢利為6885萬元，當中來自現貨外幣交易錄得的投資收益有6100萬元。去年11月，泰加被保監局要求提供外幣交易資料，相關交易暫停，公司稱外幣交易為其最重要的利潤來源，或會因此考慮停止續保現有的士保單。雖然外幣交易及後獲保監局批准恢復，不過泰加仍在本周通知業界，退保的士保單。

的士保險業務虧損，也令保費不斷上調，立法會資料顯示，的士第三者保險平均保費在2020年上升17.9%至26,189元，在2019年也增加了7.5%。

忠誠車行執行董事鄭敏怡表示，業界過去不斷要求政府處理包攬訴訟問題，保險公司亦應該專業衡量索償個案應否賠償或賠償多少，才是解決的士保險的方法。