經濟

4企承接泰加的士保險 車主仍憂停業 涉萬輛的士 退保僅7日通知期

【明報專訊】的士保險市佔率達六成的泰加保險（6161），近日向的士車主發信通知，擬在7日通知期後退保的士保單，業界預計逾萬部的士將受影響，在沒有保險下將不能營運。的士保險因為賠付率高，過去長期虧損，去年已有公司停接新做的士保單，保監局與保險業聯會昨日通知的士業界，已協調4家保險公司轉移承保泰加保單，並提供30日臨時保單過渡方案。不過的士業擔心，由於涉及的士數目眾多，或有部分未能在舊單完結前轉保，亦有部分的士可能憂慮保費太高而選擇暫停營運。

明報記者 歐陽偉昉

的士車行車主協會永遠會長鄭克和昨日在電台節目表示，其車行有部分的士已在今日起，因為沒有保險而不符合法例要求而要停駛。泰加目前為逾萬部的士提供的士保險，預計將在一周內失效。除了年底期滿須續保的保單外，也有剛續保只有1個月的保單亦被退保。本報昨向泰加發電郵查詢，至截稿前未有回應。

剛續保1月保單亦被退保

保監局和保聯昨日委託的士業議會發出通告，表示保險業界已協調其他具相關經驗的保險公司擬定方案，受影響的士車主可以有秩序地，將受影響的保單轉移至其他保險公司。有保險商同意向受影響投保人提供30日臨時按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保障，定價會參考無索償折扣及當年賠付紀錄。此外，保監局已調整及簡化安排，容許車行為更多保險公司代理業務，以便安排的士投保。通告提及，受影響的士業界可聯繫中銀集團保險、中國太平洋、中國太平及招商永隆保險。不過有的士業界反映，向招商永隆查詢時，該行指因保額已滿不再承接新單。保聯行政總監劉佩玲稱業界預留的保額足夠，即使泰加全數退保也有能力應付，有公司承接的保額較少，業界可以向其餘3家查詢。

的士業：招商永隆額滿拒接單

忠誠車行執行董事鄭敏怡表示，目前離通知期完結只有3個工作天，由於涉及轉保的士數目眾多，向保險經紀開戶亦需時，因此擔心部分的士在舊保險完結前未能成功轉保。她表示，過往有保險公司退出的士保單時，會向其他公司出售保單，保單得以延續，減低對投保人的影響，業界亦向保監局查詢能否採取上述做法。

此外，鄭敏怡表示，泰加未有提及保費退還的時間和方式，擔心舊單保費未退，車主已須繳交每年約4萬元的新單保費，令車主失去預算。對於部分有索償紀錄，或兼職司機的高齡車主，保險公司或會大幅增加保費，令他們選擇不投保而停運。劉佩玲回應表示，保險公司慣例給予車主一段付款期，因此舊保費退還未必會與新保費繳交重疊，業界若有個別情况可向保監局反映。

相關字詞﹕的士保險 泰加保險 保險業聯會 保監局 的士 保險

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