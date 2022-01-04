Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
經濟
2022年1月4日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
中聯辦3000萬增購信德1400呎 疫下首入市 呎價2.1萬低市價成交
脊醫診所7.3萬租栢麗大道 業主逾億購入回報不足0.8厘
YOHO Hub 8日售403伙 擬新春後加推
公二居二去年3617宗成交新高 按年增半
代理破4.2萬人 連續5月創新高
11月本地零售增7.1%遜預期 手機電器等成消費券「贏家」 珠寶服裝受惠小
零售協會調查：12月消費券效應減弱
港股今年開局虎頭蛇尾 花旗：首季可升一成
小鵬去年電動車交付勝蔚來 股價逆市升6％
指賣方限期前推翻作價 融創服務終止收購第一服務
外媒：機管局集資建三跑 擬發40億美元債
經絡︰未見銀行拒批「納米樓」按揭
羅兵咸籲GEM轉型吸ESG企業 料今年120企業港上市籌3500億 重上三甲
商湯再漲逾四成 市值超2500億元
39幢樓須清拆 涉77億人幣 恒大停牌 待發內幕消息
螞蟻首推個人貸款攻中小企東主 年息最低4.81厘
Tesla去年交付近百萬輛 按年增九成遠勝目標 股價早段飈一成
寧德時代勁敵韓上市 LG新能源估值4600億
新加坡去年GDP增7.2% 金融海嘯以來新高
張兆聰：中遠海控破位 有基本因素支持
曾國平：聯儲局在「修剪」還是「粉飾」通脹？
劉宇亮：商湯為中概股回歸提供參考
薛偉傑：「夢幻清潔能源」核聚變發電 10年後能商用？
技術取勝：信利回調或試3.2元
何民傑：推限呎樓如葉公好龍
內地分析師用天干地支睇股 中證監批不專業
劉思明：中型股偏強 化肥股可取
周顯：細價股炒完指數卻新高 港股牛市爆破先兆
湯文亮：銀行直接過數樓款 好壞參半
劉思明：中型股偏強 化肥股可取
【明報專訊】港股踏入新一年恒指先升後回，但市况不太差，只是維持着去年強者愈強、弱者愈弱分化格局，中型股、上游行業明顯較強。
上 / 下一篇新聞
中聯辦3000萬增購信德1400呎 疫下首入市 呎價2.1萬低市價成交
脊醫診所7.3萬租栢麗大道 業主逾億購入回報不足0.8厘
YOHO Hub 8日售403伙 擬新春後加推
公二居二去年3617宗成交新高 按年增半
代理破4.2萬人 連續5月創新高
11月本地零售增7.1%遜預期 手機電器等成消費券「贏家」 珠寶服裝受惠小
零售協會調查：12月消費券效應減弱
港股今年開局虎頭蛇尾 花旗：首季可升一成
小鵬去年電動車交付勝蔚來 股價逆市升6％
指賣方限期前推翻作價 融創服務終止收購第一服務
外媒：機管局集資建三跑 擬發40億美元債
經絡︰未見銀行拒批「納米樓」按揭
羅兵咸籲GEM轉型吸ESG企業 料今年120企業港上市籌3500億 重上三甲
商湯再漲逾四成 市值超2500億元
39幢樓須清拆 涉77億人幣 恒大停牌 待發內幕消息
螞蟻首推個人貸款攻中小企東主 年息最低4.81厘
Tesla去年交付近百萬輛 按年增九成遠勝目標 股價早段飈一成
寧德時代勁敵韓上市 LG新能源估值4600億
新加坡去年GDP增7.2% 金融海嘯以來新高
張兆聰：中遠海控破位 有基本因素支持
曾國平：聯儲局在「修剪」還是「粉飾」通脹？
劉宇亮：商湯為中概股回歸提供參考
薛偉傑：「夢幻清潔能源」核聚變發電 10年後能商用？
技術取勝：信利回調或試3.2元
何民傑：推限呎樓如葉公好龍
內地分析師用天干地支睇股 中證監批不專業
劉思明：中型股偏強 化肥股可取
周顯：細價股炒完指數卻新高 港股牛市爆破先兆
湯文亮：銀行直接過數樓款 好壞參半
中聯辦3000萬增購信德1400呎 疫下首入市 呎價2.1萬低市價成交
脊醫診所7.3萬租栢麗大道 業主逾億購入回報不足0.8厘
YOHO Hub 8日售403伙 擬新春後加推
公二居二去年3617宗成交新高 按年增半
代理破4.2萬人 連續5月創新高
11月本地零售增7.1%遜預期 手機電器等成消費券「贏家」 珠寶服裝受惠小
零售協會調查：12月消費券效應減弱
港股今年開局虎頭蛇尾 花旗：首季可升一成
小鵬去年電動車交付勝蔚來 股價逆市升6％
指賣方限期前推翻作價 融創服務終止收購第一服務
外媒：機管局集資建三跑 擬發40億美元債
經絡︰未見銀行拒批「納米樓」按揭
羅兵咸籲GEM轉型吸ESG企業 料今年120企業港上市籌3500億 重上三甲
商湯再漲逾四成 市值超2500億元
39幢樓須清拆 涉77億人幣 恒大停牌 待發內幕消息
螞蟻首推個人貸款攻中小企東主 年息最低4.81厘
Tesla去年交付近百萬輛 按年增九成遠勝目標 股價早段飈一成
寧德時代勁敵韓上市 LG新能源估值4600億
新加坡去年GDP增7.2% 金融海嘯以來新高
張兆聰：中遠海控破位 有基本因素支持
曾國平：聯儲局在「修剪」還是「粉飾」通脹？
劉宇亮：商湯為中概股回歸提供參考
薛偉傑：「夢幻清潔能源」核聚變發電 10年後能商用？
技術取勝：信利回調或試3.2元
何民傑：推限呎樓如葉公好龍
內地分析師用天干地支睇股 中證監批不專業
周顯：細價股炒完指數卻新高 港股牛市爆破先兆
湯文亮：銀行直接過數樓款 好壞參半
prev
next