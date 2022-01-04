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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：商湯為中概股回歸提供參考

【明報專訊】去年恒指全年下跌14.1%，為全球表現最差的主要股票指數，亦是2011年以來最差年度表現。在上市公司總體盈利上升的情况下，港股錯過這幾年的全球股市牛市。顯然港股表現跟企業盈利和估值關聯度不高，反而跟內地政策、中美關係和資金流動性的關聯更大。

港股走勢跟內地政策中美關係關聯更大

而反映在美上市中概股表現的納斯達克金龍中國指數全年下跌42.68%，是2008年以來最差表現。

拜登就任美國總統的第一年，中美關係依然存在一些變數。美國商務部和財政部近期新增一批中國企業加入到出口和投資限制名單中，也觸動了市場神經。美國證交所（SEC）去年12月初正式要求上市的海外公司須符合審計規定，已在美國上市的或準備上市的中概股，回歸香港會是最理想選擇。以商湯（0020）為例，去年12月10日，受美國制裁，被列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，再度招股上市時已要求排除美資認購。

此前一眾中概股，一面受美國制裁，一面受中國監管，估值已大不如前。金龍中國指數，預測市盈率從超過50倍，跌至30倍左右。商湯上市時以招股價下限3.85元定價，首掛日升7%，上市3日累計升幅已逾1倍。商湯的表現，有「回歸」和「重估」的意味，可給其他可能回歸的公司借鏡。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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