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新加坡去年GDP增7.2% 金融海嘯以來新高

【明報專訊】新加坡經濟從新冠疫情迅速復蘇，在2020年錄得5.4%的破紀錄經濟收縮幅度後，2021年的經濟大幅反彈7.2%，略高於新加坡政府預計的7%左右升幅，是該國自2010年擺脫金融海嘯的影響以來最大的經濟增長。

作為出口導向型經濟體，新加坡被視為全球經濟增長的風向標。隨着去年底放寬防疫限制，加上製造業表現強勁，帶動新加坡去年第四季GDP按季增長2.6%，較分析師預期高出0.5個百分點，推動全年增長加快。新加坡政府預計，2022年GDP將增長3%至5%。

全年樓價升10.6％

三菱日聯金融集團（MUFG）分析師預計，新加坡增長將相對強勁，隨着全球經濟開始改善，這將有助支持新加坡的外部需求，但通脹仍是主要威脅。

新加坡第四季私人住宅升值加快。受低利率環境帶動，加上買家預期經濟復蘇將刺激樓價進一步攀升，促使資金湧入樓市。新加坡第四季私人住宅價格按季升5%，遠高於第三季的1.1%升幅。該國全年樓價升10.6%，遠高於2020年的2.2%升幅。為遏抑樓價，新加坡上月實施一系列樓市降溫措施，包括提高印花稅及收緊貸款限制。

新加坡總理李顯龍上周稱，新加坡經濟正穩步復蘇，有必要開始提高消費稅。新加坡政府已制定計劃，準備在2022年至2025年間，將商品與服務稅提高2個百分點至9%。經濟學家普遍預計，新加坡將在4月再次收緊貨幣政策，以遏抑通脹。

隨着土耳其里拉暴跌，土耳其12月消費者物價指數（CPI）按年上漲36.08%，是2002年9月以來最嚴重的通脹增長。數據顯示，土耳其的12月生產者物價指數（PPI）按月升19.08%，按年升79.89%，反映里拉貶值令進口價格飈升。受央行減息等影響，土耳其里拉過去一年貶值約44%。

（綜合報道）

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