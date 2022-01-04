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寧德時代勁敵韓上市 LG新能源估值4600億

【明報專訊】僅次於寧德時代（深：300750）的電動車電池市場第二大供應商LG新能源（LG Energy Solution）即將在韓國上市，預計集資額最高達到12.8萬億韓圜（約836億港元），可望成為韓國歷來最大規模的首次公開募股（IPO）。完成招股後，LG新能源隱含市值可能高達590億美元（約4602億港元）。

根據招股文件，LG新能源計劃以每股25.7萬至30萬韓圜（約1680至1960港元）的價格，出售4250萬股股票。投資者的認購意欲，將取決於全球市場對電動車的旺盛需求。路透引述消息人士稱，預計投資者的需求很高，定價可望處於區間頂部，以此推算集資額將達12.8萬億韓圜（約836億港元），打破三星生命保險（韓：032830）在2010年IPO集資41.2億美元（約321億港元）的紀錄。LG新能源將於1月27日在韓國上市，集資所得將用於擴充生產設施及償還債務。

Tesla通用現代電池供應商之一

LG新能源是LG化學（韓：051910）的全資子公司，是特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、通用汽車（美：GM）和現代汽車（韓：005380）的供應商。按產能計算，LG新能源在全球市場的份額超過五分之一，僅次於寧德時代。雖然LG新能源擁有先進技術和迅速擴大產能的能力，但利潤率僅為寧德時代的三分之一。

彭博指出，LG新能源在2019和2020年曾陷入虧損。2021年頭9個月的營業利潤率僅略高於5%，遠低於寧德時代的12%至15%。雖然LG新能源的主要產品鎳鈷錳電池，或稱NCM712，較寧德時代主要生產的磷酸鐵鋰（LFP）電池的能量密度更高，惟價格較為昂貴。此外，磷酸鐵鋰電池較鎳鈷錳電池相對安全，因此使用較為廣泛，也影響LG新能源中期前景。最近通用和現代汽車都由於NCM電池可能起火，召回新推出電動車。不過LG新能源僅生產鎳鈷錳電池，有別於寧德時代同時生產磷酸鐵鋰電池和鎳鈷錳電池。最近有報道稱，LG新能源也可能開始生產磷酸鐵鋰電池。寧德時代股價過去一年升67%，市值達2130億美元。

（綜合報道）

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