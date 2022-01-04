經濟

小鵬去年電動車交付勝蔚來 股價逆市升6％

【明報專訊】電動車股昨天逆市做好，小鵬汽車（9868）全日升5.9%至197.2元。公司昨天中午公布，2021年12月份交付1.6萬輛電動車，不但按年增加1.81倍，更是連續第二個月突破目標月交付量1.5萬輛。小鵬去年總交付9.82萬輛電動車，勝同業蔚來（美：NIO）。

比亞迪上月電動車銷量增1.48倍

事實上，蔚來近月交付表現不斷下滑，上月銷量1.05萬輛，雖然按年增加49.7%，但按月續跌3.6%；表現更遜於理想汽車（2015）的1.41萬輛。

總結全年，蔚來合共交付9.14萬輛電動車，僅略勝理想的9.05萬輛。理想昨天逆市升3.5%，報127元。蔚來於美股盤前亦升逾5%。

行業龍頭比亞迪（1211）昨收市後公布，2021年12月份汽車銷量為9.91萬輛，按年增加76%。當中有9.39萬輛為新能源汽車，銷量按年增加2.26倍，其中純電動車約4.83萬輛，按年增1.48倍；燃油汽車數量只有5167輛，按年下跌逾八成。累計2021年全年，比亞迪的汽車銷量為74.01萬輛，按年增加73.34%。當中新能源汽車累計銷售60.38萬輛，按年增加2.18倍。比亞迪昨天收報265.2元，跌0.5%。

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