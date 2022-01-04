經濟

港股今年開局虎頭蛇尾 花旗：首季可升一成

【明報專訊】昨天為2022年首個交易日，「北水」缺席下，恒指早段最多升207點，見23,605點後不久倒跌，全日收市跌122點或0.53%，報23,274點，主板成交續淡靜，僅700億元。國指收報8188點，跌0.58%；科指收報5640點，跌0.54%。

花旗發表報告，指恒指今年首季末有機會觸及26,000點，相較昨日收市有逾一成升幅空間，該行料下半年互聯網行業，會因去年下半年的低基數效應，而盈利增長較高，從而該行業較樂觀下，今年底恒指目標料達28,000點。

予今年底恒指目標28000點

至於國指及滬深300指數，該行預測首季末目標價分別達9083點、5466點，亦較現水平有逾一成升幅空間。該行就今季的H股首選有8隻（見表），當中石藥集團（1093）目標價14元，較昨日收市價有65%潛在升幅，而京東（JD）、友邦（1299）、申洲國際（2313）、金沙中國（1928）等亦列首選。

新能源股昨續飈升，新天綠色能源（0956）升10.2%，龍源電力（0916）升5.5%，金風科技（2208）亦升逾4%。個別醫藥股、醫藥股大漲，歌禮製藥（1672）計劃在今年提交旗下新冠藥的臨牀試驗申請，昨股價升32%。另華潤醫藥（3320）升逾31%，中國中藥（0570）升逾20%。

中生製藥漲2.93% 領升藍籌

藍籌方面，中生製藥（1177）升2.93%，是升幅最大藍籌，申洲國際跌7.81%，是跌幅最大的藍籌。「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌3.28%，騰訊（0700）、美團（3690）跌不足1%，小米（1810）跌1.59%。至於科指成分股，汽車之家（2518）升幅最大，達8.25%，跌幅最大是阿里健康（0241），跌5.46%。A股今日才開市，昨日北水、南水皆停，今天亦將恢復交易。

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