經濟

11月本地零售增7.1%遜預期 手機電器等成消費券「贏家」 珠寶服裝受惠小

【明報專訊】統計處昨日公布，11月本港零售額按年升7.1%，為連升10個月，但按月增長放緩5個百分點，以及遜市場預期，總銷貨價值的臨時估計為307.2億元。統計去年1至11月數據，在消費券於8月開始發放後，整體零售銷售金額較之前增長，當中又以智能手機、電器等耐用消費品類別增長更明顯，成為消費券「贏家」，惟珠寶金飾、服裝等類別則未見太大受惠。

明報記者 陳麗歡

港府分別於去年8月1日及10月1日發放消費券，當月的總銷貨價值達285.9億及307.4億元，分別按月升5.1%及9.7%，而電器及其他未分類耐用消費品銷售額在8月後上升趨勢明顯，單以8月及10月為例，銷貨價值分別達30.8億及48.1億元，按月升24.7%及37.8%，該類別升幅明顯跑贏當月整體表現。據統計處資料，耐用消費品主要包括電器、攝影器材、電腦、電子產品等周邊設備。

謝邱安儀：前年基數低 升幅不算高

至於珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別在8月及10月的銷貨價值為31.7億及35.3億元，分別按月跌0.3%及上升11.4%（見圖）。至於個別項目如服裝鞋履，8月銷售額甚至較7月下跌。

回顧11月表現，政府發言人表示，受惠於經濟穩健復蘇和消費券計劃，消費氣氛維持正面，零售業總銷貨價值在11月維持在300億元以上。零售管理協會主席謝邱安儀稱，11月升幅「不高」，考慮到2020年同期正處於第四波疫情爆發初期，存在低基數效應。謝邱安儀形容11月屬「普通月份」，由於消費券發放高峰期大致已過，以及未到聖誕消費旺季。

商戶：農曆新年前生意料仍有增長

11月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年升0.5%，百貨公司升9.3%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升14.4%，鞋類、有關製品及其他衣物配件升9.6%，眼鏡店升9.1%。至於疫情下表現「標青」的超級市場貨品的銷貨價值跌3.2%，家具及固定裝置跌1%。

對於本月銷售預估，謝邱安儀稱，本月正處於第五波疫情爆發的臨界點，不明朗因素令業界擔憂，若疫情再爆發，必然會影響生意，連帶影響農曆新年市道及通關進度。

她又稱，若撇除疫情因素，多港人留港消費，商戶預期1月至農曆新年前的生意仍會有一定增長。

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