經濟
香港地產

公二居二去年3617宗成交新高 按年增半

【明報專訊】去年疫情持續，但資助房屋交投停不了。房委會臨時數字顯示，2021年公屋及居屋第二市場全年暫錄約3617宗成交，創2002年有紀錄以來新高，並較2020年全年2423宗大升1194宗或約49%。去年樓價指數破頂，帶動按市價折讓的未補價居屋二手市場屢現高價成交，不少業主禁售期滿即沽貨大賺離場。不過，正因資助房屋炒風熾熱，政府早前宣布收緊2022年新居屋轉讓限制，令未有受限的二手舊居屋受追捧，天水圍天盛苑踏入2022年即錄首宗未補價二手成交。

天盛苑今年開齋 3房538萬未補價沽

美聯物業營業經理蘇哲熙表示，天盛苑F座中層6室，實用面積650方呎，3房套間隔，以538萬元未補價易手，實呎8277元，屬天水圍區2022年首宗二手成交；原業主於2000年4月以約95.6萬元未補價購入，帳面獲利442.4萬元或4.6倍。

翔龍灣2房695萬沽 明賺實蝕21萬

除資助房屋外，各區私宅亦紛紛「開齋」。香港置業助理分區董事宋國權表示，土瓜灣翔龍灣5座低層G室，實用面積385方呎，2房間隔，以約695萬元成交，實呎約18,052元，屬市價水平；原業主2018年7月以約683萬元購入，持貨約3年半，帳面賺約12萬元或約1.8%。

據了解，原業主因需換樓套現而急沽單位。若連使費計，料原業主實蝕約21萬元或3%離場。

政府在新一季重推限呎地皮，規定單位實用面積不得小於280方呎。雖然「納米樓」前景不明朗，但踏入新一年，仍有上車客入市納米樓。

首置客445萬購柏匯209呎開放式

美聯物業營業經理鍾庭鋒表示，西灣河柏匯剛錄得2022年首宗成交，位於中高層Ｈ室，屬實用面積209方呎開放式戶，以445萬元成交，實呎21,292元；原業主2016年以約414.6萬元一手購入單位，持貨約5年，帳面獲利約30.4萬元或約7.3%。

據悉，新買家已成功按既定程序承做物業按揭。鍾又稱，柏匯現有約50個同類開放式單位放盤，入場價由460萬元起。

[香港地產]

相關字詞﹕柏匯 翔龍灣 天盛苑 納米樓 居屋 按揭 樓價 二手成交

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