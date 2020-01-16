YOHO Hub 8日售403伙 擬新春後加推

擬新春後推海璇II兆康兩盤

新地代理總經理陳漢麟補充，The YOHO Hub日前次輪銷售，成交價最高為2座41樓C室，實用面積1036方呎，成交價2272.41萬元、實呎21,934元；成交呎價最高為1座42樓J室，實用面積326方呎，成交價802.42萬元、實呎24,614元。

其他新盤方面，恒地（0012）及市建局合作的長沙灣映築，早前已獲批預售，市場估計本月中有機會上載樓書。映築預計關鍵日期為明年6月，樓花期長約18個月，全盤提供337伙。

此外，恒地同系已屆現樓的鰂魚涌君豪峰，資料顯示，發展商最新租出7個實用238至301方呎的開放式及1房戶，實用呎租約66.6至71.7元，單位租期均為42個月、相關單位期內總租金由71萬至88萬餘元，資料顯示，部分租客登記名字採普通話拼音，料為新香港人及內地客等。

新香港人先租後買君豪峰單位

可留意的是，君豪峰有提供「先租後買」付款計劃，有關單位的租客將來亦可購入單位，並可獲恒地提供50%租金回贈，惟條件包括租客在租約期內不得將單位分租、租客須自行負責租約期內管埋費、差餉地租和公用事業收費等開支。

市場暫未有焦點大盤登場之際，其他一手餘貨僅錄零星成交；南豐將軍澳日出康城LP10，昨透過招標售出第2A座36樓A室、實用面積1521方呎，成交價3349萬元、實呎2.2萬元，為樓盤今年首宗一手成交。LP10全盤提供893伙，去年初推出迄今累沽約781伙，佔項目單位總數約87%。

另去年因爆出建築質量問題，而須拆卸兩幢住宅的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，踏入2022年後，再有買家取消交易，最新一宗來自8B座55樓E室，實用面積475方呎2房戶，去年以1155.4萬元成交，買家昨日終止交易，令去年8月中至今累錄約132宗同類取消交易個案，佔成交量845宗近16%，涉總成交金額約22億元。

[香港地產]