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脊醫診所7.3萬租栢麗大道 業主逾億購入回報不足0.8厘

【明報專訊】曾經是自由行客掃貨熱點的尖沙嘴栢麗購物大道，近年人流大不如前，租金亦屢見低位，而業主之租金回報亦備受影響。其中一個地舖連一樓部分，上月由脊醫診所以月租7.3萬元租用，業主租金回報不足0.8厘。

上述物業為栢麗購物大道G27號地舖及1樓，總面積約1518方呎，據悉業主原以約20萬元放租，不過，資料顯示，舖位最新由脊醫王俊華博士痛症診所有限公司租用，月租僅7.3萬元，較業主叫租大減63%，呎租僅約48元，屬該地段罕有呎租不足50元水平。

1518呎舖呎租不足50元水平

另資料顯示，上述租約期2年，由本月初至2024年1月，首2個月為免租期。舖位由老牌家族朱鈞記或相關人士於2007年以約1.1億元購入，現租金回報不足0.8厘。

事實上，栢麗購物大道近年先後錄得多宗低價租賃，如謝瑞麟（0417）去年中就以月租25萬元、呎租僅90元承租G9及G10舖及1樓共2768方呎舖位，較2013年高峰期恒生銀行或相關人士以157.5萬元租用之紀錄大跌84%，並重返1986年美國運通銀行租用時之租金水平。

新填地街地舖減價7.5%放售

此外，中原（工商舖）商舖部分區營業董事梁秀娥表示，旺角新填地街405號地下，面積約600方呎，意向價約5900萬元，與早前放售價約6380萬元相比，減價約7.5%，舖位現租客為中式包點店，月租約14.2萬元，以放售價計，租金回報約2.89厘。

[香港地產]

相關字詞﹕舖位減租 脊醫王俊華 栢麗購物大道

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