中聯辦3000萬增購信德1400呎 疫下首入市 呎價2.1萬低市價成交

明報記者

資料顯示，上環信德中心西翼高層02室，面積約1400方呎，上月獲Newman Investment Company Limited以3000萬元購入，呎價21,429元。Newman Investment Company Limited、即新民置業有限公司，屬近年負責中聯辦在港購買物業的公司。

翻查過往資料，疫情下信德中心最低呎價單位成交，於2020年7月、即約1年半前錄得，當時投資者廖偉麟以約6000萬元購入信德中心招商局大廈低層10室至11室，以面積約2918方呎計，呎價20,562元，當時呎價為信德中心近4年新低，而今次中聯辦所購之物業，呎價亦與此相若。今次出售物業的原業主，具內地背景，早於1989年入市，惟當年資料未有顯示成交價，故未能計算獲利幅度。

1991年逾4000萬購同層逾萬呎

另中聯辦網頁顯示，中聯辦今次所購入的物業同層，便設有港島工作部。資料顯示，新民置業有限公司早在1991年以4058.4萬元購入該層01及09至12室，總面積10,280方呎，當年呎價僅約3948元，若以今次成交呎價計，該批物業已升值4倍多。

中聯辦數年前曾多次大手購入本港物業，較矚目為2019年以約2.47億元向信置（0083）等購入觀塘凱滙20個住宅單位，以及2014年以約4.8億元向恒地（0012）李兆基家族購入西環鉑峯全幢48伙，惟購入商廈物業則較少，最近期為2018年9月，以1281.7萬元購入西營盤威華商業中心高層03室，以建築面積618方呎計，呎價20,739元。

霎東街SHARP中層8年蝕四成離場

事實上，去年下半年疫情穩定，寫字樓出租率及租金有所改善，第一太平戴維斯表示，整體甲級寫字樓租金去年第四季下跌1.3%，全年計甲廈租金年內下跌5.4%，與2020年16.6%年度跌幅相比，跌幅明顯放緩。不過由於需求仍未明朗，加上未來兩年供應量龐大，商廈租金勢將繼續下滑，預計今年整體租金將下跌10%至15%。

此外，銅鑼灣霎東街銀座式商廈THE SHARP錄大幅蝕讓，資料顯示，該廈中層全層單位，面積約1580方呎，上月以3050萬元售出，呎價19,304元，為2020年7月後再有呎價低於2萬元之成交。原業主為內地背景人士，2013年1月以5214萬元購入，至2017年分別向利星行及怡選財務借貸，持貨約8年勁蝕約2164萬元或41%。

[香港地產]