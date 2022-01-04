經濟
香港地產

中聯辦3000萬增購信德1400呎 疫下首入市 呎價2.1萬低市價成交

【明報專訊】疫情下中港至今仍未通關，加上未來商廈供應續增，令寫字樓無論售價及租金均未有太大起色。不過，中聯辦卻於上月初率先以行動投下信心一票，以3000萬元購入上環信德中心西翼一個單位，呎價逾2.1萬元，屬低市價水平，為該機構疫情後首次在港入市個案。

明報記者

資料顯示，上環信德中心西翼高層02室，面積約1400方呎，上月獲Newman Investment Company Limited以3000萬元購入，呎價21,429元。Newman Investment Company Limited、即新民置業有限公司，屬近年負責中聯辦在港購買物業的公司。

翻查過往資料，疫情下信德中心最低呎價單位成交，於2020年7月、即約1年半前錄得，當時投資者廖偉麟以約6000萬元購入信德中心招商局大廈低層10室至11室，以面積約2918方呎計，呎價20,562元，當時呎價為信德中心近4年新低，而今次中聯辦所購之物業，呎價亦與此相若。今次出售物業的原業主，具內地背景，早於1989年入市，惟當年資料未有顯示成交價，故未能計算獲利幅度。

1991年逾4000萬購同層逾萬呎

另中聯辦網頁顯示，中聯辦今次所購入的物業同層，便設有港島工作部。資料顯示，新民置業有限公司早在1991年以4058.4萬元購入該層01及09至12室，總面積10,280方呎，當年呎價僅約3948元，若以今次成交呎價計，該批物業已升值4倍多。

中聯辦數年前曾多次大手購入本港物業，較矚目為2019年以約2.47億元向信置（0083）等購入觀塘凱滙20個住宅單位，以及2014年以約4.8億元向恒地（0012）李兆基家族購入西環鉑峯全幢48伙，惟購入商廈物業則較少，最近期為2018年9月，以1281.7萬元購入西營盤威華商業中心高層03室，以建築面積618方呎計，呎價20,739元。

霎東街SHARP中層8年蝕四成離場

事實上，去年下半年疫情穩定，寫字樓出租率及租金有所改善，第一太平戴維斯表示，整體甲級寫字樓租金去年第四季下跌1.3%，全年計甲廈租金年內下跌5.4%，與2020年16.6%年度跌幅相比，跌幅明顯放緩。不過由於需求仍未明朗，加上未來兩年供應量龐大，商廈租金勢將繼續下滑，預計今年整體租金將下跌10%至15%。

此外，銅鑼灣霎東街銀座式商廈THE SHARP錄大幅蝕讓，資料顯示，該廈中層全層單位，面積約1580方呎，上月以3050萬元售出，呎價19,304元，為2020年7月後再有呎價低於2萬元之成交。原業主為內地背景人士，2013年1月以5214萬元購入，至2017年分別向利星行及怡選財務借貸，持貨約8年勁蝕約2164萬元或41%。

[香港地產]

相關字詞﹕商廈成交 蝕讓成交 信德中心 新民置業有限公司 中聯辦

上 / 下一篇新聞

脊醫診所7.3萬租栢麗大道 業主逾億購入回報不足0.8厘
脊醫診所7.3萬租栢麗大道 業主逾億購入回報不足0.8厘
YOHO Hub 8日售403伙 擬新春後加推
YOHO Hub 8日售403伙 擬新春後加推
公二居二去年3617宗成交新高 按年增半
公二居二去年3617宗成交新高 按年增半
代理破4.2萬人 連續5月創新高
代理破4.2萬人 連續5月創新高
11月本地零售增7.1%遜預期 手機電器等成消費券「贏家」 珠寶服裝受惠小
11月本地零售增7.1%遜預期 手機電器等成消費券「贏家」 珠寶服裝受惠小
零售協會調查：12月消費券效應減弱
零售協會調查：12月消費券效應減弱
港股今年開局虎頭蛇尾 花旗：首季可升一成
港股今年開局虎頭蛇尾 花旗：首季可升一成
小鵬去年電動車交付勝蔚來 股價逆市升6％
小鵬去年電動車交付勝蔚來 股價逆市升6％
指賣方限期前推翻作價 融創服務終止收購第一服務
指賣方限期前推翻作價 融創服務終止收購第一服務
外媒：機管局集資建三跑 擬發40億美元債
外媒：機管局集資建三跑 擬發40億美元債
經絡︰未見銀行拒批「納米樓」按揭
經絡︰未見銀行拒批「納米樓」按揭
羅兵咸籲GEM轉型吸ESG企業 料今年120企業港上市籌3500億 重上三甲
羅兵咸籲GEM轉型吸ESG企業 料今年120企業港上市籌3500億 重上三甲
商湯再漲逾四成 市值超2500億元
商湯再漲逾四成 市值超2500億元
39幢樓須清拆 涉77億人幣 恒大停牌 待發內幕消息
39幢樓須清拆 涉77億人幣 恒大停牌 待發內幕消息
螞蟻首推個人貸款攻中小企東主 年息最低4.81厘
螞蟻首推個人貸款攻中小企東主 年息最低4.81厘
Tesla去年交付近百萬輛 按年增九成遠勝目標 股價早段飈一成
Tesla去年交付近百萬輛 按年增九成遠勝目標 股價早段飈一成
寧德時代勁敵韓上市 LG新能源估值4600億
寧德時代勁敵韓上市 LG新能源估值4600億
新加坡去年GDP增7.2% 金融海嘯以來新高
新加坡去年GDP增7.2% 金融海嘯以來新高
張兆聰：中遠海控破位 有基本因素支持
張兆聰：中遠海控破位 有基本因素支持
曾國平：聯儲局在「修剪」還是「粉飾」通脹？
曾國平：聯儲局在「修剪」還是「粉飾」通脹？
劉宇亮：商湯為中概股回歸提供參考
劉宇亮：商湯為中概股回歸提供參考
薛偉傑：「夢幻清潔能源」核聚變發電 10年後能商用？
薛偉傑：「夢幻清潔能源」核聚變發電 10年後能商用？
技術取勝：信利回調或試3.2元
技術取勝：信利回調或試3.2元
何民傑：推限呎樓如葉公好龍
何民傑：推限呎樓如葉公好龍
內地分析師用天干地支睇股 中證監批不專業
內地分析師用天干地支睇股 中證監批不專業
劉思明：中型股偏強 化肥股可取
劉思明：中型股偏強 化肥股可取
周顯：細價股炒完指數卻新高 港股牛市爆破先兆
周顯：細價股炒完指數卻新高 港股牛市爆破先兆
湯文亮：銀行直接過數樓款 好壞參半
湯文亮：銀行直接過數樓款 好壞參半