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利達資產基金經理黃耀宗：退休投資應主打被動收入

【明報專訊】踏入新一年，投資主題預計將圍繞着由高通脹引起的收水及加息潮。利達資產管理的基金經理及合伙人黃耀宗估計通脹即將見頂回落，聯儲局即使落實加息步伐也只會很緩慢，不會對資本市場構成沉重壓力。退休投資組合要繼續以低風險及被動收入為主，另外可加入未來世界或新能源升級等新主題投資，博取資產增值。

撰文 李凱茵

黃耀宗表示，目前的高通脹與供應鏈瓶頸問題相關度很高。隨着不少企業都預告供應鏈問題有望最快今年第一季可以好轉，加上愈來愈高的疫苗接種率有助紓緩東南亞國家面對變種病毒的威脅，隨時封城或停廠等供應鏈斷裂的風險可大幅降低。因此，預計由供應鏈衍生的通脹大約在第一、二季的時候可以見頂回落。

聯儲局去年底終於改口風承認通脹的嚴重，同時又加快了縮減買債的步伐，並預告今年開始加息。不過，黃耀宗表示，既然供應鏈問題可解，當局對貨品供應引起的通脹憂慮估計可以消除。另一方面，工資增長引起的通脹也是當局所關注的，但對比現今及疫情爆發前的資薪水平，其實增長壓力不見得特別高，所以估計加息壓力其實不大。

供應鏈引發通脹 可望見頂回落

「很多成熟國家已表明會縮減買債，但論到加息這一步，或許第一次會來得比預期早，但急速地進一步再加第二、三次的機會不大。預期即將來臨的加息周期只會緩慢推進，市場有足夠的時間消化。」利達估計美國2022年第二季會首次加息，全年加息兩次共0.5厘。

至於較受外圍經濟影響的香港，物價確會受來貨價影響，但黃耀宗強調，香港的通脹仍較大程度受內地影響，至今中國的通脹雖有加速迹象，但相比外圍情况仍然溫和，故估計香港的通脹情况仍然受控。至於香港會否跟隨外圍加息，黃耀宗稱要視乎通脹及銀行體系結餘情况。「目前不見有資金壓力或嚴重走資，所以即使香港要跟隨美國加息，步伐都會較慢，幅度也可以較細」。面對最新的通脹及加息預期，退休投資組合繼續以持盈保泰為的大前提，「退休人士的投資組合，不應太着重價格上的增值，反而要看重低波動及穩定現金流，所以這類投資應佔整個組合至少70%」。

長建料可受惠外圍通脹

以派息穩定及低波幅見稱的公用股，黃耀宗認為緩慢的加息不會對其構成壓力，但另一方面基於香港通脹並不嚴重，因此也不應期望以香港業務為主的公用股可以積極加價抵消成本。以海外業務及資產為主的公用股，例如長江基建（1038），則有機會受惠外圍的通脹及匯率。三大公用股則預期可受惠香港今年的經濟增長，可以小量增持。

基於央行只會緩慢加息的預期，黃耀宗認為銀行股的息差收入不會特別受惠，業績及股價表現更反而會受壓於外圍經濟復蘇步伐放慢及變種病毒的陰影，所以只抱持中性的看法。

來年適合退休投資組合的低波幅板塊，黃耀宗建議考慮REITS及債券。雖然加息周期下債券通常會受壓，但由於亞洲區企業債券去年受累於內地房地產欠債風波而大幅跑輸其他債券，現時已見趁低吸納的時機。再者，內地目前仍處於放寬銀根的周期，債券預期可以受惠。第一季如農曆年後如沒有再傳出資金鏈斷裂的壞消息，應是亞洲債見底回升的時候。

30%資產投放進攻型投資

展望新一年的投資，利達重申看好「新能源升級」及可以改變「未來世界」的主題。「未來世界」包括半導體、5G應用及軟件等創新科技，還有區塊鏈技術、生物科技等。

作為以穩陣為主的退休投資組合，是否與這些高增長但波動大的新經濟主題投資無緣？王耀宗否定了這個講法，原因是投資組合中除了至少70%的低波動及被動收入組合外，還餘下30%可以加入這類進攻型的投資，以爭取資產增值，同時要做好比重調整工作以達到分散風險之效。「這兩個主題已是未來的大趨勢，但不要忽略這類投資的波動十分大，例如去年的高低位可以相差50至60%，所以投資多少要因人而異。」此外，今年的貨幣政策由鬆轉緊影響資金流，市場波動會隨之而加大，這類高增長股的波動肯定更大。

另外，近年愈受市場重視的ESG主題投資也是黃耀宗支持要加入到退休投資組合中的板塊。利達指過去兩年恒指、MSCI新興市場及MSCI世界指數的相關指數，都跑贏基準指數達1.5至9%。黃耀宗稱，數據也顯示ESG工作做得好的公司，防守力都相對較好，長遠風險回報的吸引力也較高。「以往市場普遍認為ESG只屬光環，會拖低回報，但過去兩年證明了具有可以跑贏的實力」。

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